Nữ sinh 20 tuổi quen người đàn ông có vợ 2 con: ‘Thấy gia đình anh hạnh phúc, em nằm khóc một mình’

Mới đây, tâm sự của một "tiểu tam" trong một nhóm kín trên Facebook đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Chủ đề ngoại tình luôn là câu chuyện nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Mặc dù kịch bản thường xoay quanh người thứ ba nhưng mỗi trường hợp lại có hoàn cảnh không giống nhau. Tuy nhiên, dù có khác như thế nào đi nữa thì việc xây dựng hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác là điều không thể chấp nhận được.

Hiện tại vẫn thế, nhưng lần này là do em, tất cả do em. Em biết A đã hơn 1 năm rồi (em làm thêm ở cạnh nhà A), em biết A từ lúc vợ A đang mang bầu bé thứ 2 (10/2017).

Thực ra em vẫn chưa có ấn tượng gì với A cả, cho đến một hôm (06/2018) em đăng Zalo tìm vài thứ, A đã nhắn tin chỉ cho em, em đã có ấn tượng với A. Tháng 08/2018, em đi ăn cùng A và bạn, từ đó em và A tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn.

Mặc dù biết người đàn ông đã có gia đình nhưng cô gái vẫn quyết định trở thành tình nhân - Ảnh minh họa: Internet

A ân cần chăm sóc lo lắng đủ điều cho em, lúc này em cũng chỉ nghĩ: ‘Chắc chị còn ở cữ hay gì đó nên A mới như vậy với em’. Vào một ngày đẹp trời, em bị tai nạn, em nhận ra A quan tâm em thế nào, em nghĩ à chắc mình mến A thôi. Nhưng em lầm em đã lỡ thương A từ khi nào.

Lúc này mối quan hệ giữa em và A vẫn chưa rõ ràng. Nhẫn cưới A vẫn đeo trên tay (lúc có lúc không). Ngày ngày A mua đồ ăn vặt qua cho em, chỉ đem qua rồi về. Em lại bị tai nạn, lúc này sự quan tâm lo lắng của A dành cho em càng rõ. Em rung động thật sự.

Do chân em đau nên em đã chủ động bảo A vô phòng trọ của em. Ngày này qua ngày nọ chuyện gì đến cũng sẽ đến, mối quan hệ được dẫn xa hơn. Em chính thức làm kẻ thứ ba.

Lúc này trên tay A em đã không còn nhìn thấy sự xuất hiện của chiếc nhẫn nữa. Tính em hiếu kỳ, em đã tạo 1 Facebook khác vào xem Facebook của A, của vợ A và kết bạn với những người bạn của cả hai. Xem những hình ảnh, status trước đó thấy gia đình A thật hạnh phúc, em nằm khóc một mình, không dám tâm sự với ai. Và giờ vẫn thế em vẫn luôn tự thấy mình sai rồi bật khóc như một con điên.

Em và A đã là ‘tình nhân’ gần 4 tháng, ngày ngày trừ khi có công việc gì cần thiết lắm A mới đi giải quyết, không thì em và A bám nhau như sam, rảnh là A đi tìm em, lịch hoạt động của đứa này là đứa kia biết và nhớ hết. Khi bên A em cảm thấy mình rất rất hạnh phúc, cảm giác rất an toàn, cái cảm giác mà trước giờ chưa ai mang lại được cho em. Nhưng khi xa A thì em lại tủi, người ta hỏi: ‘Mày đang quen ai vậy? Nay lễ mà mày không đi với ghệ à?’.

Em rất ngại không biết nên trả lời thế nào cả, em thấy người ta đăng hình cặp, em rất ngưỡng mộ họ, sao em lại không dám làm như vậy.

Tất cả cũng do em, biết sai, nhưng vẫn cố chấp. Em từng nghĩ: ‘Chỉ cần đúng người thì thời điểm sai thế nào chỉ cần mình cố gắng sẽ thành đúng’ nhưng không ‘sai là sai đừng lấy lý do sai thời điểm’.

Cô gái đau khổ khi nhìn thấy những hình ảnh hạnh phúc của gia đình người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Từ trước giờ em chưa từng hỏi về mối quan hệ giữa A và vợ. Hiện tại, em không biết nên dừng lại hay hỏi A và làm rõ vấn đề này”.

Sau khi câu chuyện trên được chia sẻ, mặc dù chưa biết thực hư thế nào nhưng hội chị em vô cùng bức xúc. Nhiều người còn dùng những từ ngữ nặng nề để mắng chửi cô gái. Họ cho rằng việc làm kẻ thứ ba chen vào tình yêu, hôn nhân của người khác là một việc làm vô cùng ác độc. Chưa kể người đàn ông này còn có hai con nhỏ.

Bên cạnh đó, một số người nhẹ nhàng khuyên nhủ cô gái trẻ nên từ bỏ tình yêu sai lầm này. Họ cho rằng chẳng thà đau ngắn còn hơn đau dài. Cô còn rất trẻ, tương lai phía trước còn rất dài nên đừng làm điều dại dột để sau này phải ân hận.