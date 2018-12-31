Bồ nhí mang bầu bị bắt quỳ giữa trời lạnh, các bà mẹ bỉm sữa bỗng thương xót vì điều này

Xã hội 31/12/2018 10:34

Bị phát hiện lén lút quan hệ với chồng người khác, người phụ nữ này đành phải quỳ gối để xin lỗi vợ nhân tình. Khác với những lần đánh ghen trước đây, cộng đồng mạng không hề lên tiếng mắng chửi kẻ thứ ba mà còn thông cảm vì một nguyên nhân không ai ngờ tới.

Nhiều giờ qua, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một người phụ nữ mang bầu bị bắt quỳ gối xin lỗi vì quan hệ lén lút với người đã có gia đình. Mặc dù chưa có thêm nhiều thông tin nhưng vụ việc vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, khác với những vụ đánh ghen trước, các bà mẹ không nặng lời chỉ trích cô bồ nhí mà còn có đôi chút thông cảm.

Theo đó, không ít chị em cảm thấy tội nghiệp cho con của người phụ nữ bị đánh ghen khi phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị mắng chửi giữa nơi đông người như vậy. Nhiều bà mẹ lo lắng bé sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, đánh mất tuổi thơ của mình.

“Cuối năm rồi trời thì lạnh cắt da cắt thịt tự nhiên thấy cảnh này đau lòng quá.

Cái chị đang quỳ kia đi ngủ với chồng người có bầu, bị vợ đến nhà đánh ghen. Thôi thì cho là quả báo đi. Nhưng nhìn đứa bé bên cạnh mình thương quá, nó cứ ngơ ngác nhìn người ta đánh mẹ nó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sao người lớn nỡ để 1 đứa trẻ con nhìn thấy cảnh mẹ nó bị vậy chứ, rồi cái hình ảnh ấy xem ám ảnh cả cuộc đời nó mất thôi.

Bồ nhí mang bầu bị bắt quỳ giữa trời lạnh, các bà mẹ bỉm sữa bỗng thương xót vì điều này - Ảnh 1
Đứa trẻ ngơ ngác khi chứng kiến mẹ mình bị bắt quỳ gối giữa trời lạnh - Ảnh: Facebook

Rồi sau này nó lớn lên, nó sẽ đối diện với bố mẹ nó như thế nào, đối diện với hàng xóm láng giềng như thế nào. Mình sợ nó sẽ không còn tuổi thơ nữa mọi người ạ. Con mình cũng tầm tuổi đấy, thương nó quá đi mất.

Mong sau này lớn lên, nó sẽ sống thật mạnh mẽ”.

Ý kiến của bà mẹ trên sau khi được đăng tải đã nhận được sự đồng tình của đông đảo cộng đồng mạng.

“Tội nghiệp bé, đứng ngơ ngác không biết gì, chắc cũng đang sợ lắm. Chỉ hy vọng có ai đó bế đứa bé ra chỗ khác, chuyện ai làm nấy chịu, trẻ nhỏ có làm gì sai”, L.K bình luận.

“Thương đứa bé quá, những đứa có con như mình sẽ thấy tội nhất vẫn là đứa bé ấy. Nó không biết sao mẹ nó bị đánh và tại sao phải quỳ. Mình chắc rằng mẹ nó cũng không biết phải ăn nói thế nào khi nó hỏi”, B.V chia sẻ.

“Đành rằng là ghen nhưng làm vậy cũng tội nghiệp cho đứa bé kia, nó chẳng có tội tình gì cả. Muốn đánh đập hay chửi bới gì thì lôi ông chồng ra mà xử, không có lửa làm sao có khói”, H.A cho rằng trước khi đánh ghen nên xử tội những ông chồng.

“Hồi trước vẫn nghĩ đánh ghen là đúng đắn, sau này qua nhiều chuyện mới rút ra là đánh ghen thì khổ đàn bà, khổ trẻ con thôi. Đánh ghen vì cay cú bị cướp bồ cướp chồng, trong khi đánh xong chắc gì thằng đó đã chịu hối cải về với mình?”, ý kiến của người dùng mạng có tên là S.L.

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