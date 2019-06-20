Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết chém ở vùng đầu và bị đâm ở cổ bằng ống tuýp sắt. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 4 hung khí bao gồm 3 con dao và một ống tuýp sắt.

Bước đầu, Cường khai từ cuối năm 2018, nghi phạm đến sống cùng người yêu là T. tại phòng trọ trong ngõ 279 đường Hoàng Mai. Khi cả hai sống chung có nhiều quan điểm bất đồng, hay cãi nhau.

Trước khi gây án, Cường nghiện ma túy lại thất nghiệp. Trong khi đó, ngoài làm DJ tại hộp đêm, T. còn làm thêm nghề chăm sóc sắc đẹp nên mọi chi phí sinh hoạt đều do cô chi trả.

Cường nghiện ma túy lại thất nghiệp nên mọi chi phí sinh hoạt đều do T. chi trả - Ảnh: Internet

Vào trưa 17/6, Cường sau khi sử dụng ma túy đã xảy ra mâu thuẫn với bạn gái nên đã dùng nhiều hung khí để sát hại nạn nhân. Được biết, tại cơ quan điều tra, nghi can thành khẩn khai báo và bày tỏ sự ân hận sau khi gây án.

Theo thông tin được một cán bộ điều tra chia sẻ trên Zing, Cường nghiện ma túy nhưng chưa có tiền án, tiền sự. Trước đây, người này sống lang thang ở Hà Nội, thường xuyên lui tới các hộp đêm, quán bar nên quen biết T.

Trong khi đó, gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn. Sau khi cha mẹ ly thân, T. cùng mẹ lên Hà Nội kiếm sống. Mặc dù là mẹ con nhưng hai người không ở chung phòng. Hàng ngày, mẹ T. đi bán xôi và bánh bao để mưu sinh.

Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, mẹ phải bán hàng rong để mưu sinh - Ảnh: Internet

Trước đó, T. và mẹ đã từng đi nước ngoài làm việc. Cô gái cũng dự định tiếp tục ra nước ngoài nhưng trước một ngày lên máy bay thì bị sát hại.