Nói dối đã đủ 17 tuổi, nữ sinh lớp 8 mang thai với thợ sửa xe quen qua Facebook

Xã hội 10/01/2020 17:23

Vì quá yêu thợ sửa xe nên nữ sinh lớp 8 nói dối mình đã 17 tuổi. Phát hiện nữ sinh mang thai, gia đình đã trình báo đến công an.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP. HCM) xác nhận đơn vị này vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đào Đức Linh Dương (sinh năm 1999, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nạn nhân là em L. (sinh năm 2004).

Được biết Dương là thợ sửa xe máy, quen biết L. qua Facebook vào tháng 10/2017. Sau đó, vì quá yêu nên L. nói dối với Dương là đã 17 tuổi để tiếp tục mối quan hệ.

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Vì quá yêu thợ sửa xe nên nữ sinh lớp 8 nói dối đã 17 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Vào trưa 13/1/2018, sau khi cùng nhau đi dự tiệc, Dương và L. đã về nhà nam thanh niên này quan hệ tình dục. Đến tháng 10, Dương vô tình phát hiện L. ở trường THCS nên đã hỏi tuổi thật của bạn gái. Lúc này L. mới nói với Dương tuổi thật của mình. Dù vậy, Dương vẫn tiếp tục qua lại, quan hệ với L.

Sau đó không lâu, gia đình phát hiện L. thường xuyên bỏ học nên ngăn cấm. Đến tháng 4/2019, người mẹ thấy con có biểu hiện lạ nên dẫn đi khám sức khỏe. Lúc này người nhà phát hiện nữ sinh mang thai.

Theo Người lao động, sau đó người thân đã đưa L. đến Công an huyện Bình Chánh tố cáo Dương nhiều lần giao cấu với L. khiến nữ sinh này mang thai. L. được mẹ dẫn đến Bệnh viện Từ Dũ làm thủ tục phá bỏ phôi thai. Kết quả giám định ADN xác định Dương chính là cha sinh học của mẫu phôi thai.

Cách đây không lâu, dư luận từng xôn xao trước vụ việc nữ sinh 15 tuổi yêu thầy giáo 55 tuổi. Theo đó, vào tháng 10/2019, Sở GD&ĐT Kiên Giang nhận được đơn tố cáo của gia đình nữ sinh T.H.T về việc ông Nguyễn Văn Chính (55 tuổi) có quan hệ tình cảm với T. khi em này vẫn chưa đủ 16 tuổi. Theo khai báo của ông Chính tại cơ quan điều tra, từ tháng 5/2018, đối tượng này đã có quan hệ tình cảm và quan hệ tình dục với em T.

Đến tháng 12/2018, em T. mang thai và được thầy đưa đi phá thai. Sau đó, đối tượng vẫn tiếp tục quan hệ tình dục với nữ sinh này cho đến khi bị gia đình nạn nhân phát hiện.

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