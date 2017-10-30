“Hôm đó, ông ấy đưa cháu về nhà rồi kéo quần con xuống, con sợ lắm nhưng ông ấy lấy tay bóp cổ con và dọa sẽ giết nếu con nói cho bố mẹ biết. Xong ông ấy cho con 10.000 đồng rồi bảo con về” – bé H. kể lại lần đầu tiên bị ông K. xâm hại.

Liên quan đến vụ ông lão 70 nghi hiếp dâm bé gái 11 tuổi, nạn nhân kể mỗi lần đưa đi chơi, nghi can đều hứa sẽ mua quà, bánh kẹo và quần áo nên em rất thích. Lợi dụng sự ngây thơ và lòng tin của bé, ông K. đã nhiều lần xâm hại khiến bé H. bị tổn thương vùng kín, chảy máu rất nhiều.

Bé H. năm nay đã 11 tuổi nhưng vẫn chưa biết chữ lại ít tiếp xúc với bên ngoài nên rất khờ khạo. Bé không biết bản thân bị ông K. xâm hại, chỉ đến khi bị đau thì mới nói với bà Sáu và mẹ.

“Con coi ông K. như ông của mình, ông lại hay cho quà bánh, mua dép cho con nên con thích lắm. Nhưng lúc đó ông ấy làm con đau, con bị chảy máu nên mới nói cho bà Sáu biết vì con sợ ông K. lắm. Ông ấy đưa cho con 130.000 đồng bảo đau thì đi mua thuốc mà uống đi” – bé H. sợ hãi nói.

Sau hơn 3 tháng kể từ ngày xảy ra sự việc, bé H. vẫn chưa hết ám ảnh về việc bị ông K. xâm hại nhiều lần.

Ôm đứa con gái ngây thơ vào lòng, chị C. nghẹn ngào: “Còn bé nó khờ lắm, có biết cái gì đâu mà ông ấy nỡ làm vậy với nó. Từ nhỏ nó đã không được học hành, tôi mới cho nó cùng đứa em 8 tuổi đi học lớp tình thương để biết mặt chữ, giờ lại xảy ra chuyện. Tôi đau lòng lắm”.

Chi C. chia sẻ, bản thân như muốn chết đi khi chứng kiến cảnh nửa đêm con gái giật mình tỉnh dậy, la khóc vì đau.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cộng thêm việc chị C. đang mang thai sắp sinh nên hai vợ chồng buộc phải để bé H. đi phụ bán chè với bà Sáu (tên thật là Ch.) để kiếm thêm thu nhập.

Trao đổi với PV Đời Sống Plus, bà Sáu, trú tại phường Tân Tạo A, phường Tân Bình (TP.HCM) bức xúc nói: “Có lúc ông ấy bảo chở nó đi lấy chuối, có hôm đi mua quà rồi quần áo, giày dép cho nó. Cứ nghĩ ổng thương nó như cháu gái, chứ ai ngờ đâu ông ấy lại làm chuyện đồi bại với con bé”.

Bà Sáu kể tiếp, ngày 12/7, ông K. có đi xe đạp ghé qua quán chè để chở bé H. đi tầm 30 phút. Khi quay về thì thấy con bé rất mệt mỏi và kêu đau. Bà cố gặng hỏi thì H. mới kể bị ông K. xâm hại.

“Lúc con bé kể xong, tôi bàng hoàng lắm mới gọi mẹ con bé đến nói chuyện, sau đó báo cho bố nó biết. Tôi mới cho mượn tiền rồi bảo gai đình đi khám cho con bé vì nó chảy máu, sau đó mới báo công an” - bà Sáu cho hay.

Mới đây, ngày 27/10, anh N.V.H – bố của bé H. đã đưa đơn cầu cứu đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM nhờ giúp đỡ.

Trước đó, gia đình đã gửi đơn tố cáo ông K. xâm hại tình dục bé H. 3 lần trong tháng 7/2017 đến Công an quận Bình Tân (TP.HCM). Trong quá trình điều tra, kết quả giám định tại Trung tâm Pháp y quận 5 cho thấy, có 1 tế bào nam trong âm hộ của bé H. nhưng không xác định được mẫu ADN.