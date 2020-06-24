Nhói lòng bức thư xin được ở cùng mẹ của bé trai 10 tuổi khi bố mẹ ly hôn

Sau khi được tòa phán về ở với bố, bé trai 10 tuổi viết thư xin ở với mẹ. Bức thư của bé khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

Khi bố mẹ ly hôn, người tổn thương nhiều nhất vẫn là những đứa trẻ. Chúng không chỉ mất đi tổ ấm thân thương mà còn sống xa bố, mẹ. Mới đây nhất, trên mạng xã hội lan truyền bức thư bé trai 10 tuổi xin ở với mẹ nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bức thư gây bão mạng xã hội của cậu bé 10 tuổi: “Kính gửi bác Chánh án TAND TP Hà Nội, bác Viện trưởng VKSND TP Hà Nội, HĐXX TAND TP Hà Nội. Con tên N. sinh ngày 2/3/2010, học lớp 4. Con được biết là bố mẹ con sẽ không ở với nhau nữa và con đã được gọi lên tòa án quận Hoàng Mai để viết nguyện vọng của mình.

Bức thư bé trai xin ở với mẹ gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FB Mặc dù con có xin được ở với mẹ nhưng tại phiên tòa sơ thẩm tại quận Hoàng Mai con lại bị ép sang ở với bố. Các bác trong ban xét xử đã không lắng nghe nguyện vọng của con. Con muốn được ở với mẹ bởi vì mẹ là người chăm sóc và dạy dỗ con trong suốt thời gian qua. Nhất là từ khi bố rời khỏi nhà, không ở cùng 2 mẹ con từ năm 2014. Con có thể chia sẻ mọi chuyện vui buồn với mẹ và chỉ có mẹ là người hiểu được con thích gì và muốn gì.

Con không muốn ở cùng bố bởi bố rất bận rộn, hay đi công tác và tiếp khách thường xuyên. Bố dành rất ít thời gian hướng dẫn con học, chơi với con. Bố hay áp đặt mọi việc hơn là lắng nghe ý kiến của con. Con rất mệt và buồn chán khi ở với bố. Con xin các bác cho con được ở với mẹ đúng như nguyện vọng của con trước phiên tòa sơ thẩm quận Hoàng Mai. Con hứa sẽ chăm ngoan và giúp mẹ nhiều hơn, không làm mẹ buồn. Chỉ khi ở với mẹ con mới vui được. Con cám ơn các bác rất nhiều”. Bức thư này hiện đang nhận được sự quan tâm trên rất nhiều diễn đàn - Ảnh: FB Bên dưới bài viết, rất đông netizen để lại bình luận an ủi cậu bé. Mọi người hy vọng sẽ không có thêm đứa trẻ nào chịu cảnh tương tự, cũng mong trong tương lai bé trai trong câu chuyện sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. “Xã hội ngày càng phát triển nhưng hạnh phúc ngày càng ít nhỉ”, V.T bình luận. “Buồn thật, ở với ai cũng thế, ở tận trong tâm trí con vẫn sẽ thấy hụt hẫng”, một người dùng mạng xã hội đồng cảm cho hoàn cảnh của cậu bé. Theo thông tin trên Phụ nữ Việt Nam, ngày 10/7 tới đây, TAND thành phố Hà Nội sẽ đưa vụ án ra xét xử theo kháng cáo của chị Th., mẹ bé N. Mặc dù vẫn chưa biết phán quyết cuối cùng sẽ ra sao nhưng hiện bức thư này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Bàng hoàng: Vợ đòi ly hôn, chồng pha thuốc độc uống cùng 2 con Sau khi nghe vợ đòi ly hôn, người chồng nghĩ quẩn uống thuốc diệt chuột tự tử cùng 2 con. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhoi-long-buc-thu-xin-duoc-o-cung-me-cua-be-trai-10-tuoi-khi-bo-me-ly-hon-364145.html