Cụ thể, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác nhận tài xế Võ Ngọc Tùng (người gây tai nạn) điều khiển xe tải biển kiểm soát 77H-018.85 âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Tài xế này có giấy phép lái xe hạng C, có giá trị đến ngày 15/6/2028; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có hiệu lực đến hết ngày 25/1/2024. Qua trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, tốc độ xe thời điểm cuối cùng lúc 6 giờ 30 là 53km/ giờ (đoạn đường cho phép tốc độ tối đa với xe trên 3,5 tấn là 80km/ giờ). Hiện nay, tài xế Võ Ngọc Tùng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện TP. Cam Ranh. Được biết, tài xế Võ Ngọc Tùng, sinh năm 1993, trú tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Theo thông tin từ báo Khánh Hoà, liên quan đến tai nạn giao thông kiến 3 người tử vong ở Khánh Hoà, chiều 27/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa có văn bản báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh.

Cũng trong chiều tối ngày 27/10, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, trong xóm nhỏ tại thôn Mỹ Thanh (xã Cam Thịnh Đông) là không khí tang thương bao trùm, khi căn nhà lụp xụp nơi cuối đường vốn đã khó khăn nay lại thêm mất mát vì tai nạn giao thông. Anh Đặng Văn Bốn (41 tuổi) có mẹ và con trai tử vong trong vụ tai nạn vẫn chưa thôi bàng hoàng.

Tài xế xe ô tô đông lạnh biển kiểm soát 71H-006.16 do Nguyễn Văn Phúc điều khiển. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác nhận âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Tài xế Nguyễn Văn Phúc có giấy phép lái xe hạng C, có hạn sử dụng đến ngày 18/6/2024; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có hiệu lực đến ngày 21/6/2024. Qua trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của xe tại hiện trường, xác định tốc độ thời điểm cuối cùng lúc 5 giờ 57 phút là 51km/ giờ (đoạn đường cho phép tốc độ tối đa đối với xe trên 3,5 tấn là 80km/ giờ).

Nhìn về phía di ảnh, anh Bốn thở dài, sáng nay vì khá mệt và phải chuẩn bị đi làm vào buổi chiều, nên anh có nhờ mẹ là bà H.T.M. chở con trai là em Đ.T.H. đến Trường THCS Nguyễn Khuyến cách nhà tầm 15 phút đi xe.

Mẹ và bố em H chưa khỏi bàng hoàng vì nỗi mất mát người thân quá lớn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuy nhiên ngay sau đó nhận hung tin mẹ và con trai tử vong, anh liền chạy đến hiện trường và không tin vào cảnh trước mắt mình.

"Đến nơi tôi như điếng người khi một buổi sáng mất cả mẹ và con... Phía bên kia là cổng trường, còn một xíu nữa là đến nơi, vậy mà...", anh Bốn nghẹn ngào.

Cố nén nước mắt, anh Bốn cho hay anh và vợ có 3 người con, trong đó H. là con thứ hai. Trên H. còn một chị gái 19 tuổi nhưng tâm thần không được bình thường, dưới H. là em út 2 tuổi.

"Tôi và mẹ cháu không sống chung với nhau, nên mấy đứa nhỏ ở với nội. Mẹ cũng quá khó khăn, vừa trông cháu vừa bó chổi bán kiếm tiền. Nghĩ thương H. còn nhỏ nhưng hiểu chuyện lắm, biết chị bệnh, em còn nhỏ nên H. làm hết mọi việc trong nhà, có món chi ngon cũng để dành cho bà nội và ba", anh Bốn kể.

Chị Doãn Thị Trong (mẹ H.) ngồi thất thần bên khung cửa, không tin đứa con trai đã đột ngột rời bỏ chị.

"Sáng nhận tin báo tôi tức tốc chạy về, khóc từ lúc lên xe đến bây giờ. H. năm nay vào lớp 6, ba nó đi làm thuê, cuốc mướn nên H. tự đi học hoặc bà nội chở... Mọi lần cháu đi học vẫn về bình thường, còn lần này cháu không về nữa rồi", chị Trong nấc nghẹn.

Bà Lê Như Thuận, hàng xóm anh Bốn, cho hay bà M. là người sống rất hiền từ với mọi người xung quanh, chăm chỉ làm việc lo cho con với cháu. Nhà bà M. là hộ khó khăn tại xóm.

"Tôi cũng có cháu học cùng trường với H., thú thật mỗi lần băng qua đường để sang bên kia trường là một lần thót tim. Xe tải, xe khách thi nhau phóng ầm ầm, dọc hai bên đường lại có các hàng quán để xe đậu nghỉ, ăn uống... rất khuất tầm nhìn. Qua vụ này chúng tôi muốn được đảm bảo an toàn không để đứa trẻ hay phụ huynh nào gặp tai nạn như vậy nữa", bà Thuận đề nghị.

Ông Huỳnh Văn Quang - chủ tịch UBND xã Cam Thịnh Đông - cho hay hộ nhà anh Bốn thuộc diện cận nghèo. Địa phương đã tổ chức đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ các nạn nhân.