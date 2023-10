Cụ thể, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác nhận tài xế Võ Ngọc Tùng (người gây tai nạn) điều khiển xe tải biển kiểm soát 77H-018.85 âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Tài xế này có giấy phép lái xe hạng C, có giá trị đến ngày 15/6/2028; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có hiệu lực đến hết ngày 25/1/2024. Qua trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, tốc độ xe thời điểm cuối cùng lúc 6 giờ 30 là 53km/ giờ (đoạn đường cho phép tốc độ tối đa với xe trên 3,5 tấn là 80km/ giờ). Hiện nay, tài xế Võ Ngọc Tùng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện TP. Cam Ranh. Được biết, tài xế Võ Ngọc Tùng, sinh năm 1993, trú tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Theo thông tin từ báo Khánh Hoà, liên quan đến tai nạn giao thông kiến 3 người tử vong ở Khánh Hoà, chiều 27/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa có văn bản báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: báo Khánh Hoà

Tài xế xe ô tô đông lạnh biển kiểm soát 71H-006.16 do Nguyễn Văn Phúc điều khiển. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác nhận âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Tài xế Nguyễn Văn Phúc có giấy phép lái xe hạng C, có hạn sử dụng đến ngày 18/6/2024; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có hiệu lực đến ngày 21/6/2024. Qua trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của xe tại hiện trường, xác định tốc độ thời điểm cuối cùng lúc 5 giờ 57 phút là 51km/ giờ (đoạn đường cho phép tốc độ tối đa đối với xe trên 3,5 tấn là 80km/ giờ).

Cũng trong chiều tối ngày 27/10, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, trong xóm nhỏ tại thôn Mỹ Thanh (xã Cam Thịnh Đông) là không khí tang thương bao trùm, khi căn nhà lụp xụp nơi cuối đường vốn đã khó khăn nay lại thêm mất mát vì tai nạn giao thông. Anh Đặng Văn Bốn (41 tuổi) có mẹ và con trai tử vong trong vụ tai nạn vẫn chưa thôi bàng hoàng.