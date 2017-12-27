Theo thông tin được chia sẻ trên fanpage này, người chồng thường xuyên khóa cửa đánh vợ từ lúc mới mang thai đến khi sinh con xong. Không những thế, người này còn chửi cả gia đình nhà vợ. Không chỉ đánh vợ, người chồng này còn có những mối quan hệ bất chính bên ngoài. Những lúc vợ phản kháng thì người đàn ông này lại mắng chửi, dọa giết cả gia đình.

Mẹ vợ nói mấy câu không đánh được mẹ nhảy vào đánh vợ thể hiện đẳng cấp. Tao hèn vì không có ai đứng lên bảo vệ tao. Tao luôn phải ngồi trong xó chờ mày đánh tao. Đánh chưa đủ còn nhảy cả vào, đạp con mấy ngày tuổi nó tím hết người run lẩy bẩy.

“Chồng khoá cửa đánh vợ con chân yếu tay mềm từ khi chửa cho đến khi đẻ xong. Chửi cả nhà bố mẹ vợ trong khi bố mẹ phục vụ tận mồm, lúc nào cũng nịnh thằng con rể.

Tao tưởng cuộc đời tao chỉ ngu thế là quá đáng lắm rồi. Tao vẫn bỏ qua hết, nhưng ai ngờ giờ mày còn gái gú. Làm con nhà người ta có chửa rồi cưỡng bức nó... dụ nó kéo nó vào nhà nghỉ, làm nó phải gọi cho tao khóc rồi sợ.

Mày bảo là kể cả bố công an mày cũng không sợ. Mày giết cả nhà tao luôn...”

Kèm theo những dòng chia sẻ là đoạn clip ghi lại hình ảnh cặp vợ chồng trẻ cãi nhau trong phòng khiến cư dân mạng bức xúc.

Clip chỉ ghi lại hình ảnh hai người cãi nhau chứ không có cảnh đánh đập như những gì người vợ viết trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Mặc dù sự việc chưa được làm rõ nhưng hầu hết mọi người đều lên tiếng chỉ trích người chồng vì cãi nhau với vợ khi cô còn đang ở cử. Họ cho rằng phụ nữ trong giai đoạn này cực kỳ nhạy cảm, nếu không nhận được sự chăm sóc, giúp đỡ từ người thân xung quanh sẽ rất dễ gây ra những việc nguy hiểm.

“Tốt nhất, chị nên nhờ pháp luật can thiệp, sống mà suốt ngày bị đánh đập vậy làm sao chịu nổi”, T.B khuyên.

“Sinh ra là phụ nữ đã khổ, lấy nhầm chồng vũ phu càng khổ hơn gấp trăm lần”, N.Đ nói.

Vụ việc khiến cư dân mạng tranh cãi - Ảnh chụp màn hình

Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến khác cho rằng người vợ này đang làm quá sự việc.

“Suốt đoạn clip mình có thấy cảnh đánh đập nào đâu mà kêu đánh vợ đánh con. Chắc anh chồng mới quát mắng vài câu, chị vợ đã lên kêu ca khắp mạng xã hội”, Ô. D bình luận.

"Nếu chồng chị thực sự là một kẻ đồi bại như vậy, chị nên nhờ đến pháp luật can thiệp. Còn không, chị nên gỡ xuống nếu không muốn bị kiện tội vu khống", M.N khuyên nhủ.