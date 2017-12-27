Người vợ đau đớn cầu cứu vì ‘Chồng nhẫn tâm khóa cửa đánh đập vợ, đạp cả con chỉ mới mấy ngày tuổi tím tái’

Xã hội 27/12/2017 14:53

Trên một trang fanpage nổi tiếng trong cộng đồng mạng, người vợ trẻ lên tiếng vạch trần người chồng vũ phu đánh đập vợ dã man dù chỉ mới sinh con.

Theo thông tin được chia sẻ trên fanpage này, người chồng thường xuyên khóa cửa đánh vợ từ lúc mới mang thai đến khi sinh con xong. Không những thế, người này còn chửi cả gia đình nhà vợ. Không chỉ đánh vợ, người chồng này còn có những mối quan hệ bất chính bên ngoài. Những lúc vợ phản kháng thì người đàn ông này lại mắng chửi, dọa giết cả gia đình.

Cụ thể, bài chia sẻ như sau:

Người vợ đau đớn cầu cứu vì ‘Chồng nhẫn tâm khóa cửa đánh đập vợ, đạp cả con chỉ mới mấy ngày tuổi tím tái’ - Ảnh 1
Lời kêu cứu của người vợ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

“Chồng khoá cửa đánh vợ con chân yếu tay mềm từ khi chửa cho đến khi đẻ xong. Chửi cả nhà bố mẹ vợ trong khi bố mẹ phục vụ tận mồm, lúc nào cũng nịnh thằng con rể.

Mẹ vợ nói mấy câu không đánh được mẹ nhảy vào đánh vợ thể hiện đẳng cấp. Tao hèn vì không có ai đứng lên bảo vệ tao. Tao luôn phải ngồi trong xó chờ mày đánh tao. Đánh chưa đủ còn nhảy cả vào, đạp con mấy ngày tuổi nó tím hết người run lẩy bẩy.

Tao tưởng cuộc đời tao chỉ ngu thế là quá đáng lắm rồi. Tao vẫn bỏ qua hết, nhưng ai ngờ giờ mày còn gái gú. Làm con nhà người ta có chửa rồi cưỡng bức nó... dụ nó kéo nó vào nhà nghỉ, làm nó phải gọi cho tao khóc rồi sợ.

Mày bảo là kể cả bố công an mày cũng không sợ. Mày giết cả nhà tao luôn...”

Kèm theo những dòng chia sẻ là đoạn clip ghi lại hình ảnh cặp vợ chồng trẻ cãi nhau trong phòng khiến cư dân mạng bức xúc.

Người vợ đau đớn cầu cứu vì ‘Chồng nhẫn tâm khóa cửa đánh đập vợ, đạp cả con chỉ mới mấy ngày tuổi tím tái’ - Ảnh 2
Clip chỉ ghi lại hình ảnh hai người cãi nhau chứ không có cảnh đánh đập như những gì người vợ viết trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Mặc dù sự việc chưa được làm rõ nhưng hầu hết mọi người đều lên tiếng chỉ trích người chồng vì cãi nhau với vợ khi cô còn đang ở cử. Họ cho rằng phụ nữ trong giai đoạn này cực kỳ nhạy cảm, nếu không nhận được sự chăm sóc, giúp đỡ từ người thân xung quanh sẽ rất dễ gây ra những việc nguy hiểm.

“Tốt nhất, chị nên nhờ pháp luật can thiệp, sống mà suốt ngày bị đánh đập vậy làm sao chịu nổi”, T.B khuyên.

“Sinh ra là phụ nữ đã khổ, lấy nhầm chồng vũ phu càng khổ hơn gấp trăm lần”, N.Đ nói.

Người vợ đau đớn cầu cứu vì ‘Chồng nhẫn tâm khóa cửa đánh đập vợ, đạp cả con chỉ mới mấy ngày tuổi tím tái’ - Ảnh 3
Vụ việc khiến cư dân mạng tranh cãi - Ảnh chụp màn hình

Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến khác cho rằng người vợ này đang làm quá sự việc.

“Suốt đoạn clip mình có thấy cảnh đánh đập nào đâu mà kêu đánh vợ đánh con. Chắc anh chồng mới quát mắng vài câu, chị vợ đã lên kêu ca khắp mạng xã hội”, Ô. D bình luận.

"Nếu chồng chị thực sự là một kẻ đồi bại như vậy, chị nên nhờ đến pháp luật can thiệp. Còn không, chị nên gỡ xuống nếu không muốn bị kiện tội vu khống", M.N khuyên nhủ.

Clip con ốm sốt 40 độ, chồng vẫn đánh vợ dã man khiến dư luận phẫn nộ

Clip con ốm sốt 40 độ, chồng vẫn đánh vợ dã man khiến dư luận phẫn nộ

Clip ghi lại cảnh người chồng đánh đập vợ con dã man khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực gia đình mạng xã hội mâu thuẫn gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 18 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 18 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày