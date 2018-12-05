Nghe tiếng hô hoán, bà L. nhìn sang bên đường và hốt hoảng thấy cháu bé đang giãy giụa chân tay trong thùng rác.

Liên quan đến vụ việc bé trai 5 tháng tuổi bị người thân "bỏ quên" trong thùng rác gây xôn xao dư luận, bà Bùi Thị L. (chủ quán trà đá gần nơi xảy ra sự việc) cho biết vẫn chưa hết hoảng sợ kể từ khi nhìn thấy cháu bé giãy giụa trong thùng rác. Bà L. vẫn chưa hết bàng hoàng kể từ khi thấy em bé giãy giụa trong thùng rác - Ảnh: Thời Đại Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng 5/12 tại đường Phạm Thận Duật (Cầu Giấy, Hà Nội), bà L. vừa đi lấy đá về thì phát hiện tiếng người thu gom rác hô to nhờ giúp đỡ.

Từ xa, bà L. không khỏi rùng mình khi thấy bàn tay, bàn chân cháu bé từ thùng rác nhô lên và giãy giụa. Người phụ nữ lập tức chạy sang xem thì phát hiện một bé trai khoảng 5 tháng tuổi đang nằm trong một thùng rác ở khu vực tập kết. "Khi sang đến nơi thấy rõ mặt cháu bé, chân tay tôi bủn rủn. Sau đó tôi liền bế lấy cháu bé rồi lau một vài vết bẩn trên mặt cháu", bà L. kể.

Theo bà L. bé trai bị bỏ rơi khoảng 4-5 tháng tuổi, trông rất khỏe mạnh, vui vẻ chứ không khóc lóc. Cháu bé được mặc quần áo đầy đủ, không có giấy tờ thùy thân. Bé trai 5 tháng bị bỏ rơi trong thùng rác khiến nhiều người thương cảm - Ảnh: Facebook May mắn là mọi người phát hiện em bé vào buổi sáng, thùng rác cũng đã gần đầy. Nếu là ban đêm, ai nhìn không rõ rất có thể sẽ ném rác đè lên cháu bé, hậu quả vô cùng khôn lường. May mắn sự việc xảy ra vào ban ngày - Ảnh: Facebook Sau khi sơ cứu cho em bé, bà L. cùng mọi người đưa cháu bé vào Làng trẻ em SOS Hà Nội. Tại đây, cháu bé được mọi người chăm sóc, đồng thời liên hệ trung tâm bảo trợ xã hội giúp đỡ. Đến trưa cùng ngày, bé trai đã được trung tâm bảo trợ xã hội đưa đi. Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng lập biên bản, tiến hành truy tìm nhân thân cho bé trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-cuu-be-trai-5-thang-bi-vut-trong-thung-rac-toi-rung-minh-khi-thay-chan-tay-be-giay-giua-306495.html