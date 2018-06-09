Người đàn ông hàng xóm nhiều lần quay lén bé gái 12 tuổi tắm và cái kết đắng

Xã hội 09/06/2018 14:39

Trong lúc tắm rửa, bé gái 12 tuổi phát hiện hàng xóm đang dùng điện thoại quay lén mình. Cô bé đã tri hô, gọi người nhà ra xử lý gã biến thái này.

Được biết sự việc trên xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 6/6 vừa qua tại phường Tân Phước Khánh, thị Xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Người đàn ông hàng xóm nhiều lần quay lén bé gái 12 tuổi tắm và cái kết đắng - Ảnh 1
Ban đầu, gã này không thừa nhận hành vi đồi bại của mình - Ảnh: Internet

Điều đáng nói là sau khi bị bé gái phát hiện, gã chẳng những không xin lỗi mà còn vô tư huýt sáo, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nhằm đánh lừa mọi người.

Sau khi bị người nhà nạn nhân đánh túi bụi, kẻ biến thái mới thừa nhận hành vi quay lén của mình. Được biết, đây không phải là lần đầu anh ta thực hiện hành vi bệnh hoạn này. Trước đó, gã đã quay được 3 clip.

Để xin tha thứ, anh ta đã vòng tay xin lỗi. Tuy nhiên, người nhà bé gái đã giao đối tượng cho cơ quan chức năng để xử lý.

Người đàn ông hàng xóm nhiều lần quay lén bé gái 12 tuổi tắm và cái kết đắng - Ảnh 2
Gã hàng xóm xin gia đình nạn nhân tha thứ - Ảnh: Internet

Sự việc trên sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

“Những kẻ biến thái này nếu không trừng trị sớm, ai biết được tương lai gã còn gây ra chuyện gì nữa chứ”, L.H bức xúc.

“Bé gái chắc phải hoảng sợ lắm, mới có 12 tuổi thôi mà. Chỉ mong cơ quan nhà nước ban hành luật khắc khe hơn để trừng trị những kẻ biết thái như thế này, có vậy phụ huynh chúng tôi mới có thể yên tâm được”, K.O nói.

“Đúng là không thể nhìn mặt mà đoán tính cách được. Nhìn gã cũng đạo mạo, ai nghĩ được sẽ làm ra những chuyện như vậy được. Tốt nhất, nhà nào có con trẻ phải hết sức cẩn thận. Không chỉ bé gái thôi đâu, bé trai cũng có thể bị đó”, T.D ý kiến.

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