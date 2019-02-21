Người cha rớt nước mắt nhìn cảnh con bị trói 2 tay trên giường bệnh: ‘Van xin mọi người giúp đỡ để con em được sống tiếp’

Xã hội 21/02/2019 14:35

Nhìn thấy đứa con trai tội nghiệp nằm đau đớn trên giường, người cha không cầm được nước mắt, tự trách mình vì không ở cạnh vợ con vào lúc khó khăn.

Vừa được chuyển từ khoa Bỏng bệnh viện Quy Nhơn lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), bé Đinh Bảo Khánh vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn. Thỉnh thoảng bé lại khóc, rên lên bởi những vết thương bỏng sâu, rướm máu.

Anh Thái Ngọc Châu (sinh năm 1994, làm công nhân) và chị Đinh Thị Nhiếp (sinh năm 1994) kết hôn được 4 năm, do hoàn cảnh khó khăn nên anh phải xa nhà để đi làm thuê.

Vì muốn để dành tiền cho vợ con ăn Tết nên trong những ngày cuối năm, khi mọi người sum họp bên gia đình thì anh Châu phải ở lại Sài Gòn để đi làm kiếm tiền. Thế nhưng chỉ mới qua năm mới được ít ngày, anh nhận được tin con trai nhỏ của mình bị bỏng lột da.

Người cha rớt nước mắt nhìn cảnh con bị trói 2 tay trên giường bệnh: ‘Van xin mọi người giúp đỡ để con em được sống tiếp’ - Ảnh 1
Bé Khánh bị bỏng vào mùng 9 Tết - Ảnh: Facebook

Thời điểm xảy ra tai nạn, vợ anh chỉ còn duy nhất 500 nghìn đồng trong người nhưng cũng bị mất khi đưa con vào bệnh viện.

Để có tiền về thăm con, anh Châu đã phải vay mượn khắp nơi. Về quê, chứng kiến cảnh con trai tội nghiệp phải băng bó toàn thân vì bị bỏng, người cha gần như gục ngã và không ngừng tự trách mình vì không ở gần để bảo vệ đứa con trai tội nghiệp.

Tại địa phương, gia đình anh Châu có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Vợ chồng anh có hai người con, bé lớn chỉ mới 4 tuổi, bé Khánh được 14 tháng. Vào dịp Tết, bé Khánh cùng một vài đứa trẻ khác đi chơi. Trong lúc vui đùa, bọn trẻ nghịch ngợm dùng xăng đốt rác khiến bé Khánh bị bỏng. Người thân phát hiện hô hoán đưa bé vào bệnh viện cấp cứu.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, ngoài bị bỏng toàn thân, bé còn bị nhiễm trùng máu, phải nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 để cấp cứu.

Thế nhưng đôi vợ chồng nghèo chẳng còn lại bao nhiêu tiền. May mắn nhờ sự giúp đỡ của người thân và các mạnh thường quân, gia đình đã có đủ tiền để đưa bé vào Sài Gòn tiếp tục chữa trị.

“Giờ bé đã được đưa vào phòng cách ly, bác sĩ phải cột tay bé vào cạnh giường để không đụng vào vết thương. Nghe tiếng con rên rỉ mà em chỉ ước mình có thể chịu đựng thay con. Từ giờ trở đi, em sẽ không dám đi làm xa nữa để ở gần chăm sóc con”, anh Châu nghẹn ngào chia sẻ với chúng tôi.

Mặc dù phần lớn chi phí được bảo hiểm y tế chi trả nhưng những chi phí bên ngoài cũng vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Trong khi đó, cuộc sống hằng ngày của gia đình phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của anh Châu vì vợ anh phải ở nhà chăm con. Với chặng đường gian nan phía trước, gia đình anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Người cha rớt nước mắt nhìn cảnh con bị trói 2 tay trên giường bệnh: ‘Van xin mọi người giúp đỡ để con em được sống tiếp’ - Ảnh 2
Chỉ mới 14 tháng nhưng bé Khánh phải gánh chịu cơn đau khủng khiếp từ những vết bỏng trên người - Ảnh: Facebook

Anh Châu nghẹn ngào nói: “Van xin mọi người hãy giúp đỡ để con em được sống tiếp. Mọi người muốn em làm gì em cũng làm”.

Lời chia sẻ của người cha tội nghiệp khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Qua bài viết này, chúng tôi hy vọng các mạnh thường quân và nhà hảo tâm sẽ tiếp tục chung tay giúp đỡ để gia đình có thể vượt qua khó khăn.

 

Mọi sự ủng hộ xin liên hệ

0937.449.563 (gặp anh Châu, cha bé Khánh)

Gửi về STK: Vietinbank 108868978072 (Đinh Văn Thái – Cháu vợ anh Châu)

Hoặc gửi trực tiếp: Anh Thái Ngọc Châu – khoa Bỏng chỉnh hình Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM)

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