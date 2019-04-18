Dù vợ một mực khẳng định không làm điều gì có lỗi nhưng Khánh không tin. Lời qua tiếng lại, Khánh dùng dao đâm vợ tử vong rồi cắt cổ tay tự sát.

Hôm nay (18/4), TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Khánh (51 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về tội giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Liễu, vợ của bị cáo Khánh.

Theo cáo trạng, vợ chồng Khánh kết hôn từ năm 1989, sống chung rất êm ấm và có hai người con. Đến năm 2018, chị Liễu làm ăn thua lỗ, kể từ đó hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn lục đục.

Nghi ngờ vợ có nhân tình, Khánh dùng dao đâm vợ tử vong rồi tự sát - Ảnh: PLO

Khánh nghi ngờ vợ có nhân tình, mang tiền "bao" người đàn ông khác nên mới thâm hụt tiền bạc. Sáng 18/9/2018, cặp đôi đang nói chuyện trong phòng ngủ thì Khánh nhắc đến chuyện nợ nần và ngoại tình của vợ.

Khánh đòi kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi trong điện thoại nhưng chị Liễu không cho. Dù vợ một mực khẳng định không làm điều gì có lỗi nhưng Khánh không tin. Lời qua tiếng lại, Khánh tức tối lao vào hành hung, đánh đập vợ.

Trần Văn Khánh bị tuyên 18 năm tù giam vì tội Giết người - Ảnh: PLO

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Khánh vớ con dao đâm liên tiếp vào người chị Liễu. Khi thấy vợ nằm bất động, Khánh lấy dao cắt cổ tay, đâm vào ngực mình nhằm tự sát.

Trưa cùng ngày, con gái về nhà thì phát hiện mẹ đã tử vong, còn cha bị thương nặng. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, Khánh thoát chết và thừa nhận mọi hành vi trước cơ quan công an.

Sau khi căn cứ vào các tình tiết của vụ án cùng những bằng chứng thu thập được, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Khánh 18 năm tù về tội Giết người.

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