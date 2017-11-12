Nghi ngờ thầy bói dùng bùa “ma Ngũ hải” khiến mình và con gái bị bệnh, người phụ nữ cùng chồng lên kế hoạch giết người để trả thù.

Hôm qua (11/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã bắt khẩn cấp hai đối tượng Tráng Thị Sò (54 tuổi) cùng chồng là Hạng Nhìa Cở (56 tuổi) trú tại thôn Pố Lồ, thị trấn Đồng Văn để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin của Công An Nhân Dân, vào khoảng 14 giờ ngày 10/10, vì nghi ngờ ông Sùng Sìa Lử (64 tuổi, làm nghề hành thuốc và xem bói) ở thôn Giàng Giáo Lủng, huyện Đồng Văn đã dùng bùa “ma Ngũ hải” làm Tráng Thị Sò và con gái đau mắt chữa không khỏi nên Sò cùng chồng bàn nhau đến nhà sát hại người thầy bói này.

Ban đầu, ông Cở dè dặt không muốn đi nhưng bà Sò bảo chồng đi cùng cho đỡ sợ, còn việc giết hại người thầy bói để Sò ra tay. Sau khi cãi nhau với ông Lử, Sò đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu khiến người thầy bói bị thương và tử vong sau đó.

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