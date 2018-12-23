Nghẹn lòng lời trăn trối của bé trai 8 tuổi mắc ung thư: ‘Nếu lấy được bộ phận nào của con để cứu người, mẹ cứ lấy’

Xã hội 23/12/2018 10:52

Chỉ sau một tháng mắc căn bệnh ung thư máu hiểm ác, bé P.T.M.Q (8 tuổi) đã qua đời. Trước khi em ra đi mãi mãi, chị Trần Thị Dung (mẹ bé Q.) có hỏi em về việc hiến giác mạc cho người khác. Cậu bé chẳng cần suy nghĩ nhiều đã vui vẻ đồng ý.

Cách đây hơn 4 tháng, người nhà phát hiện bé Q. mắc căn bệnh ung thư máu. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cậu bé vô cùng dũng cảm khi chống chọi với những đau đớn mà căn bệnh quái ác mang lại.

Về phần chị Dung, từ khi biết con mắc bệnh, dù tan nát cõi lòng nhưng chị cố gắng nén nỗi đau để trò chuyện cùng con. Chị thường hay kể cho bé nghe về chuyện những bạn nhỏ dũng cảm hiến đi một phần thân thể sau khi qua đời, giúp những người khác có cơ hội được sống.

Nghẹn lòng lời trăn trối của bé trai 8 tuổi mắc ung thư: ‘Nếu lấy được bộ phận nào của con để cứu người, mẹ cứ lấy’ - Ảnh 1
Vợ chồng chị Dung trong nghẹn ngào nhớ con trong buổi lễ tôn vinh người hiến giác mạc được tổ chức tại Giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định - Ảnh: Gia đình và xã hội

Trong buổi Lễ tôn vinh những người hiến giác mạc tại Giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định vào 21/12 vừa qua, chị đã xúc động kể lại câu chuyện của con mình với các phóng viên.

Người mẹ kể trong lúc con điều trị bệnh, chị từng hỏi con rằng có thể hiến tặng giác mạc của mình để cứu những người mù không.

Lúc đó, bé có hỏi mẹ rằng: “Khi nào con sẽ cho được giác mạc?”.

Nghe con nhỏ hỏi như vậy, dù đau lòng nhưng chị Dung vẫn phải trả lời con: “Khi con qua đời, bác sĩ sẽ lấy giác mạc của con để ghép cho người mù, giúp họ sáng mắt trở lại”.

Sau khi nghe câu trả lời của mẹ, cậu bé không chút chần chừ nói với mẹ rằng: “Nếu lấy được bộ phận nào của con để cứu người, mẹ cứ lấy nhé!”.

Chỉ một tháng sau khi mắc căn bệnh hiểm nghèo, cậu bé Q. đã qua đời. Nén nỗi đau mất đi đứa con mình đã chăm sóc, yêu thương suốt 8 năm trời, vợ chồng chị Dung đã hiến tặng giác mạc của con trai cho những người cần nó. Gia đình chị tin rằng ở nơi nào đó bé Q. sẽ hạnh phúc, thanh thản vì đã góp được chút công sức cho đời.

"Em quỳ gối xin mọi người hãy cứu lấy Gia Anh, không được ghép giác mạc con em sẽ mù vĩnh viễn"

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Đó là lời cầu cứu tha thiết của người mẹ trẻ trên hành trình đi tìm lại ánh sáng cho Trần Hoàng Gia Anh – bé trai 14 tháng tuổi bị mù bẩm sinh với đôi mắt màu xanh đẹp tựa thiên thần.

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