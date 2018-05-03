Đưa con vào công viên chơi rồi tranh thủ làm việc, chị Nhàn không ngờ con trai 8 tuổi bị lạc mất.

Chị Lê Thanh Nhàn (sinh năm 1969, quê Nha Trang) là công nhân vệ sinh của công ty vui chơi Thỏ Trắng thuộc công viên Lê Thị Riêng (quận 10, TP.HCM). Chị bị lạc mất con trai khi đưa bé đi làm việc cùng vào ngày 1/5.

Vào ngày xảy ra sự việc, chị đưa bé Lê Thanh Khương (sinh năm 2010) vào công viên chơi như bao lần khác. Sau khi làm xong công việc, chị gọi con về thì không thấy bé đâu.

Chị Nhàn khóc hết nước mắt, gào tìm con trong vô vọng - Ảnh: Internet

Theo lời chị kể thì vào lúc 22 giờ ngày hôm đó, nhiều đồng nghiệp trong công ty chị còn nhìn thấy bé. Tuy nhiên sau đó thì chị không nhìn thấy con nữa. Với hy vọng gặp được con, người mẹ tội nghiệp đã ngồi đợi ở công viên suốt một đêm.

Sáng hôm sau, chị đã chạy khắp các tuyến đường gần đó tìm kiếm, gọi tên con nhưng vô vọng.

Nhắc đến đứa con tội nghiệp chị lại nghẹn ngào, lo lắng không biết suốt hai ngày qua, con mình ăn ngủ như thế nào, có ai chăm sóc hay không. Vào ngày bé Khương đi lạc, bé mặc áo thun màu đỏ và quân màu đen. Hiện Khương đang học lớp 1 tại trường tiểu học trên địa bàn phường 5, quận 10.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tấn Thạnh, Giám đốc khu vui chơi Thỏ Trắng cho biết chị Nhàn vào công ty làm việc được khoảng 1 năm. Chị thường đưa con đến công viên chơi và được mọi người hết mực yêu mến.

Ông cho biết thêm, chiều tối ngày xảy ra sự việc có người nhìn thấy bé đi chơi với một nhóm thanh niên lang thang cơ nhỡ ở công viên.

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