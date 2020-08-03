Mẹ cho đeo bao tay cả ngày, con 28 ngày tuổi có nguy cơ bị hoại tử đốt ngón tay chỉ vì 1 thứ bé xíu bên trong

Vì sự bất cẩn của người mẹ, em bé 28 ngày tuổi có nguy cơ bị hoại tử đốt ngón tay, phải cắt bỏ.

Chăm sóc trẻ con chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, chính vì vậy cha mẹ phải lưu ý rất nhiều điều để đảm bảo sức khỏe của con. Đôi khi, chỉ vì một phút bất cẩn, người lớn cũng có thể khiến trẻ gặp nguy hiểm. Giống như trường hợp dưới đây, người mẹ đã vô tình khiến con nhỏ 28 ngày tuổi có nguy cơ bị hoại tử đốt ngón tay chỉ vì cho bé đeo bao tay cả ngày.

Cụ thể, một người mẹ trẻ có tên Facebook là H.V đã lên mạng xã hội nhờ các bà mẹ bỉm sữa tư vấn. Chị kể: “Mọi người ơi giúp em với. Bé nhà em mới sinh được 28 ngày. Hôm kia em tắm xong có đeo bao tay cho bé. Cả ngày bé có khóc nhưng vẫn ăn bình thường nên em không để ý tới. Đến đêm mở bao tay ra không hiểu kiểu gì mà sợi chỉ trong bao tay nó thắt tay con em chặt đến nỗi như thế này mặc dù sợi chỉ rất nhỏ. Em vội đưa con đi khám thì bác sĩ nói không có thuốc chữa, chỉ về theo dõi xem vết máu tụ nó có lan rộng ra hơn nữa không.

Mẹ vô tình khiến con nhỏ 28 ngày tuổi có nguy cơ bị hoại tử đốt ngón tay - Ảnh: Internet

Nếu may mắn thì hết, còn không thì phải gỡ bỏ khớp ngón tay đó đi. Trời ơi, bàng hoàng cả người. Chỉ vì sự bất cẩn không để ý đến con mà để lại hậu quả lớn như vậy. Em khẩn thiết nhờ mọi người ai biết cách gì chữa khỏi được không, cứu con em với. Cứ mỗi lần nhìn vào tay con em lại căm ghét bản thân mình ghê gớm. Một người mẹ tồi! Em sắp phát điên rồi!”.

Kèm theo đó, chị còn chia sẻ hình ảnh ngón tay bị tụ máu đến tím đen của con. Những hình ảnh này khiến cư dân mạng không khỏi xót xa, đồng thời xem đây là bài học kinh nghiệm để có thêm kiến thức chăm con.

Được biết, đây không phải là trường hợp trẻ sơ sinh bị những thứ mỏng manh như sợi chỉ, tóc quấn chặt ngón tay đến mức sưng to, tím bầm, thậm chí là hoại tử, cắt bỏ đốt ngón tay.

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