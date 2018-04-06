Lộ ảnh và clip chat sex của hot girl Nguyễn Jumy và ‘phi công trẻ’ kém 7 tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao

Theo chia sẻ của T.L, người yêu cô sinh năm 1999, mặc dù không quá đẹp trai nhưng nhờ thường xuyên tập gym nên có thân hình chuẩn và đẹp. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian tập gym thì chàng trai này phát sinh quan hệ với một cô gái sinh năm 1992, có tên Facebook là Nguyễn Jumy.

Nguyễn Jumy sinh năm 1992, là một cái tên khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng ở Hải Phòng. Cô được cộng đồng mạng biết đến nhờ việc chăm chỉ khoe vòng 1 và thân hình nóng bỏng trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, T.L cho biết cô còn đang lưu giữ nhiều hình ảnh và clip hai người quan hệ với nhau được chàng trai kia quay lại. Đồng thời, cô còn dọa mỗi ngày sẽ đăng lên mạng xã hội một ít để trả thù hai người này. Tuy nhiên, hành vi này của T.L có thể bị truy tố trước pháp luật.

Trong một lần vô tình biết được mật khẩu điện thoại của bạn trai, T.L phát hiện những hình ảnh, clip chat sex giữa hai người. Trong đó có rất nhiều hình ảnh Nguyễn Jumy khoe vòng một lộ liễu cho “phi công trẻ” xem.

Chia sẻ của T.L trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Công ty TNHH MTV Bản Luật) cho biết T.L có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” và “Làm nhục người khác”.

Đối với tội "Làm nhục người khác", người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Cụ thể, hành vi tung hình ảnh và clip nóng của người yêu cũ và người khác lên mạng xã hội đã vi phạm vào khoản 2 điều 155 Bộ luật Hình sự 2015.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; bộ luật hình sự năm 2015

Ngoài ra, hành vi tung một số lượng lớn ảnh, clip sex lên mạng xã hội còn vi phạm khoản 1 và 2 điều 326 Bộ luật Hình sự 2015.

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

b) Sách in, báo in có số lượng từ 50 đơn vị đến 100 đơn vị;

c) Ảnh bản giấy có số lượng từ 100 ảnh đến 200 ảnh;

d) Phổ biến cho 10 người đến 20 người;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB);

c) Sách in, báo in có số lượng từ 51 đơn vị đến 100 đơn vị;

d) Ảnh bản giấy có số lượng từ 201 ảnh đến 500 ảnh;

đ) Phổ biến cho 21 người đến 100 người;

e) Đối với người dưới 18 tuổi;

g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

h) Tái phạm nguy hiểm.