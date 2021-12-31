Nhiều người dân cũng đã đến thắp cho bé nén nhang và không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của cô bé xấu số.

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, sáng 31/12, tại chùa Tường Nguyên (quận 4, TP.HCM) đã tổ chức Lễ cầu siêu cho bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong do bị dì ghẻ bạo hành đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Nhiều người dân cũng đến thắp cho bé nén nhang và không khỏi bùi ngùi, xót xa khi nhìn thấy di ảnh của cô bé xấu số. Bàn thờ có để di ảnh bé V.A được đặt giữa chánh điện, đối diện tượng Phật tổ để mọi người vào thắp hương tưởng nhớ đến bé - Ảnh: FB Thầy Thích Minh Phú Được biết, đây là Lễ cầu siêu được gia đình nhờ các thầy trong nhà chùa thực hiện để mong bé được an nghỉ nơi cực lạc. Trước đó, trên trang cá nhân, thầy Thích Minh Phú cũng đã thông tin về buổi lễ cầu siêu để mọi người cùng cầu nguyện cho bé.

Không ai kìm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của bé gái xấu số - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Trong khung cảnh đượm buồn tại buổi lễ, bàn thờ để di ảnh bé V.A được đặt giữa chánh điện, đối diện tượng Phật tổ để mọi người vào thắp hương tưởng nhớ, cầu nguyện cho bé được yên nghỉ. Nhiều người xót xa, còn không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của bé. Gia đình, người dân cùng thắp nến cầu nguyện cho bé được an nghỉ nơi cực lạc - Ảnh: Internet Liên quan đến sự việc, mới đây nhất, theo thông tin của Tuổi trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, cha ruột của bé V.A, ngụ quận 1, TP.HCM), để điều tra những dấu hiệu đồng phạm, giúp sức trong vụ cháu gái 8 tuổi (con Thái) bị bạo hành.

Trước đó, ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, người tình của ông Thái) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Tại cơ quan điều tra, Trang khai trong quá trình dạy học, do bực tức việc cháu A. chậm hiểu bài nên đã lớn tiếng la mắng và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá. Ngoài ra, Trang còn khai trước đó cũng nhiều lần dùng roi mây đánh, la mắng cháu gái trong lúc dạy học. Kết quả sơ bộ khi giải phẫu, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định cháu gái tử vong do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, khu vực phần đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù. Theo cơ quan chức năng, trong quá trình sống chung, Thái có giao cho Trang kèm cháu gái học và có nghe chuyện Trang la mắng, đánh con gái mình. Trước đó, ngày 11/12, Thái cũng phát hiện trên đầu con gái mình bị thương tích rồi đưa con gái đi bệnh viện để khâu lại vết thương. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục điều tra.

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