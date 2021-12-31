Lễ cầu siêu cho bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành: Không khí ảm đạm, nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh

Xã hội 31/12/2021 11:20

Nhiều người dân cũng đã đến thắp cho bé nén nhang và không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của cô bé xấu số.

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, sáng 31/12, tại chùa Tường Nguyên (quận 4, TP.HCM) đã tổ chức Lễ cầu siêu cho bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong do bị dì ghẻ bạo hành đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Nhiều người dân cũng đến thắp cho bé nén nhang và không khỏi bùi ngùi, xót xa khi nhìn thấy di ảnh của cô bé xấu số.

Lễ cầu siêu cho bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành: Không khí ảm đạm, nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh - Ảnh 1
Lễ cầu siêu cho bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành: Không khí ảm đạm, nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh - Ảnh 2
Bàn thờ có để di ảnh bé V.A được đặt giữa chánh điện, đối diện tượng Phật tổ để mọi người vào thắp hương tưởng nhớ đến bé - Ảnh: FB Thầy Thích Minh Phú

Được biết, đây là Lễ cầu siêu được gia đình nhờ các thầy trong nhà chùa thực hiện để mong bé được an nghỉ nơi cực lạc. Trước đó, trên trang cá nhân, thầy Thích Minh Phú cũng đã thông tin về buổi lễ cầu siêu để mọi người cùng cầu nguyện cho bé.

Lễ cầu siêu cho bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành: Không khí ảm đạm, nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh - Ảnh 3
Không ai kìm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của bé gái xấu số - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Trong khung cảnh đượm buồn tại buổi lễ, bàn thờ để di ảnh bé V.A được đặt giữa chánh điện, đối diện tượng Phật tổ để mọi người vào thắp hương tưởng nhớ, cầu nguyện cho bé được yên nghỉ. Nhiều người xót xa, còn không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của bé.

Lễ cầu siêu cho bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành: Không khí ảm đạm, nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh - Ảnh 4
Gia đình, người dân cùng thắp nến cầu nguyện cho bé được an nghỉ nơi cực lạc - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc, mới đây nhất, theo thông tin của Tuổi trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, cha ruột của bé V.A, ngụ quận 1, TP.HCM),  để điều tra những dấu hiệu đồng phạm, giúp sức trong vụ cháu gái 8 tuổi (con Thái) bị bạo hành.

Trước đó, ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, người tình của ông Thái) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Tại cơ quan điều tra, Trang khai trong quá trình dạy học, do bực tức việc cháu A. chậm hiểu bài nên đã lớn tiếng la mắng và dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá. Ngoài ra, Trang còn khai trước đó cũng nhiều lần dùng roi mây đánh, la mắng cháu gái trong lúc dạy học.

Kết quả sơ bộ khi giải phẫu, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định cháu gái tử vong do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, khu vực phần đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình sống chung, Thái có giao cho Trang kèm cháu gái học và có nghe chuyện Trang la mắng, đánh con gái mình. Trước đó, ngày 11/12, Thái cũng phát hiện trên đầu con gái mình bị thương tích rồi đưa con gái đi bệnh viện để khâu lại vết thương.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục điều tra.

Cha đẻ bé gái bị dì ghẻ bạo hành tử vong: Đòi nuôi cả 2 đứa con, thuê luật sư gửi đơn

Cha đẻ bé gái bị dì ghẻ bạo hành tử vong: Đòi nuôi cả 2 đứa con, thuê luật sư gửi đơn

Theo lời anh trai bà H., ông Th. đã thuê luật sư gửi đơn xin ly hôn, tạo áp lực để em gái ông phải sớm ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành bé gái tử vong vì bị dì ghẻ bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số