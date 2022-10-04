Công an địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ đưa thi thể này lên bờ.
- 7 thi thể trôi dạt ở Phú Quốc đã được bảo quản, chờ xác nhận thêm
- Tình tiết mới liên quan đến nhân thân của các thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc
Theo thông tin từ báo Giao thông, ngày 4/10, Công an xã Hàm Ninh (TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết, sáng cùng ngày, người dân phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển thuộc địa bàn xã này.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện tại bờ biển Bãi Dương (ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh) có 1 thi thể trôi dạt vào bờ nên báo cho công an địa phương.
Công an địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ đưa thi thể này lên bờ.
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận định ban đầu, thi thể là nam giới, khoảng 40 tuổi. Hiện, lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường và chờ Công an TP.Phú Quốc đến điều tra làm rõ.
Trước đó, ngày 29/9, tại khu vực bờ biển Phú Quốc, người dân phát hiện 7 thi thể trôi dạt vào bờ. Do không xác định được danh tính nạn nhân nên sau khi khám nghiệm tử thi, lấy mẫu và lưu mẫu ADN, cơ quan công an đã giao Hội Chữ thập đỏ xã Dương Tơ an táng 7 thi thể này tại nghĩa trang nhân dân TP. Phú Quốc.