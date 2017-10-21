Kinh hoàng: Cha giết chết con gái 1 tháng tuổi, bỏ xác vào túi rác mang đi khắp nơi suốt 12 năm

Xã hội 21/10/2017 16:12

Vì đứa trẻ khóc không ngừng khi bú sữa, người cha nổi điên đánh chết con gái 1 tháng tuổi rồi giấu xác suốt 12 năm liền.

Sau 12 năm che giấu sự thật, người đàn ông 43 tuổi đã quyết dịnh mang chiếc bao đen đựng xác con đến đồn cảnh sát đầu thú.

Theo thông tin của Daily Mail, sự việc trên xảy ra tại khu Sanmin nằm phía Tây Nam của Đài Loan. Các cảnh sát tại đồn cho biết họ đã bị choáng váng khi người đàn ông họ Lin mang theo một túi đen đựng xác chết con gái một tháng tuổi bị anh ta giết chết vào năm 2005 đến đầu thú.

Kinh hoàng: Cha giết chết con gái 1 tháng tuổi, bỏ xác vào túi rác mang đi khắp nơi suốt 12 năm - Ảnh 1
Sau 12 năm, người đàn ông đến đồn cảnh sát thú nhận tội lỗi của mình  - Ảnh: Daily Mail

Tại cơ quan điều tra, Lin khai cách đây 12 năm trong lúc mất bình tĩnh anh ta đã lỡ tay đánh chết con gái mới sinh. Nguyên nhân là vì cô bé khóc không ngừng khi bú sữa. Đối tượng cho biết lúc đó anh ta vô cùng hoảng sợ và không biết phải làm gì nên đã bỏ xác con gái vào túi rác và giấu nó dưới gầm giường.

Bà Kuo (vợ của Lin, 38 tuổi) hoàn toàn không biết gì về việc này. Lúc đó Lin đã nói dối rằng mẹ mình đã mang đứa trẻ đi và anh ta không thể giành lại được.

Sau đó hai năm, vợ chồng Lin đã sinh thêm một cô con gái và ly hôn vào năm 2013. Được biết, người đàn ông này là một công nhân nhập cư, thường xuyên di chuyển khắp nơi. Những lúc đó anh ta luôn mang theo chiếc túi đen đựng xác con.

Kinh hoàng: Cha giết chết con gái 1 tháng tuổi, bỏ xác vào túi rác mang đi khắp nơi suốt 12 năm - Ảnh 2
Người phụ nữ được cho là vợ của Lin xuất hiện cùng anh ta tại đồn cảnh sát - Ảnh: Daily Mail

Trải qua 12 năm, người đàn ông cho biết do lương tâm cắn rứt, đồng thời đọc được tin tức về nhiều vụ cha mẹ giết con khác tại Đài Loan nên anh ta quyết định ra tự thú.

Theo cảnh sát, con gái của vợ chồng Lin được liệt vào danh sách trẻ em mất tích cách đây 5 năm vì khi đến tuổi đi học cô bé không xuất hiện ở bất kỳ trường tiểu học nào. 

Cảnh sát trưởng khu vực Sanmin, ông Huang Yi-chang cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra và Lin có thể bị kết tội ngộ sát.

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