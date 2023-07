Tại cơ quan công an, nữ bác sĩ đã thừa nhận 2 lần bơm thuốc diệt chuột vào sữa để đầu độc cháu nội. Hiện VKSND TP. Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm tam người phụ nữ này.

Mới đây VKSND TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội Giết người.

Bà Lệ từng là Phó khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, bị tình nghi đầu độc cháu nội 11 tháng tuổi đang mắc bệnh. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Tại cơ quan công an, bà Lệ đã thừa nhận 2 lần hai lần bơm thuốc diệt chuột vào sữa cho cháu uống, một lần ở nhà và một lần khi cháu đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Thái Bình để "giải thoát cho cháu".

Nghi can Chử Thị Mỹ Lệ - Ảnh: Công an TP.HCM

Như đã đưa tin, ngày 13/7, Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhân L.T.D.M. (11 tháng tuổi) trong tình trạng nguy kịch.

Cháu bé bị đa dị tật bẩm sinh, bại não, hở hàm ếch và tim bẩm sinh. Đến ngày 15/7, Bệnh viện Nhi Thái Bình chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân bị đầu độc bằng thuốc diệt chuột nên gia đình đã trình báo công an.

Sau đó, cơ quan công an đã triệu tập bà nội của cháu bé là Chử Thị Mỹ Lệ đến làm việc. Trong quá trình khám xét nhà của bị can Lệ, cơ quan công an thu giữ một lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dở mà Lệ khai trước đó đã dùng để đầu độc cháu bé. Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ bà nội đầu độc cháu bị bại não ở Thái Bình: Lời kể của đồng nghiệp Liên quan đến vụ Phó khoa sản đầu độc cháu nội ở Thái Bình, một đồng nghiệp tại bệnh viện chia sẻ: "Có thể hành động ấy bột phát trong lúc quẫn trí. Nhưng nói gì thì nói, không thể đang tâm đầu độc cháu mình vì lý do ấy được, nhất là chị ấy đang khoác áo thầy thuốc, nghề luôn phải đặt hai chữ 'cứu người' lên làm đầu".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-bat-tam-giam-nu-bac-si-dau-doc-chau-noi-bang-thuoc-diet-chuot-o-thai-binh-375714.html