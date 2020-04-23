Sau gần 2 tuần tung tin có người chết vì Covid 19, nam thanh niên đã bị TAND huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) tuyên 6 tháng tù.

Ngày 22/4, TAND huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Hải (31 tuổi, ngụ tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo cáo trạng, năm 2017, Hải và chị T. (làm nghề cắt tóc ở xã Tân Khánh) có quan hệ tình cảm. Cả hai sử dụng chung tài khoản Facebook của chị T.

Đến tháng 6/2019, Hải và chị T. chia tay nhưng Hải vẫn tiếp tục truy cập Facebook này. Còn chị T. lập tài khoản mới và thông báo không còn dùng tài khoản cũ.

Thời gian gần đây, Hải thấy nhiều người tán tỉnh chị T. nên nảy sinh ý định trả thù bạn gái cũ.

Phạm Văn Hải dùng Facebook của người yêu cũ tung tin có người chết vì Covid-19 - Ảnh: Zing

Ngày 10/4 vừa qua, Hải dùng Facebook này đăng tải thông tin: "Thôi xong rồi Thái Nguyên mình đã có người chết do Covid-19 mà nhà nước lại giấu", kèm theo đó là hình ảnh có dòng chữ "Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để xuất hành".

Sau khi đăng tải, thông tin bịa đặt trên đã gây hoang mang và nhận được hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Hải còn cam kết rằng thông tin trên là đúng sự thật và nói nạn nhân là nam thanh niên 27 tuổi, ở huyện Phú Bình.

Ngày 11/4, Hải gỡ bài viết nói trên và đăng xuất khỏi Facebook cũ của chị T. để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Sau khi đọc nội dung Hải đăng tải, chị T. đến cơ quan công an đề nghị làm rõ ai đã dùng tài khoản cũ của mình để đăng tin thất thiệt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người tung tin thất thiệt là Hải.

Tại tòa, Hải thừa nhận hành vi tung tin có người chết vì Covid-19 với mục đích trả thù chuyện tình cảm. HĐXX nhận thấy hành vi của Hải gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của chị T. nên tuyên bị cáo 6 tháng tù.

Bé 6 tuổi được công bố khỏi bệnh, Tây Ninh không còn bệnh nhân Covid-19 Bệnh nhi 6 tuổi, sống tại Campuchia cùng gia đình có 5 người, trong đó 2 người đã nhiễm Covid-19. Ngày 8/4, em cùng 2 người còn lại trong gia đình trở về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ke-tung-tin-don-co-nguoi-chet-vi-covid-19-de-tra-thu-nguoi-yeu-cu-lanh-an-tu-357274.html