Sau khi uống say, nằm ngủ tại nhà bạn, cô gái bị hiếp dâm ngay mùng 1 Tết. Sau đó 2 ngày, nạn nhân đã đến cơ quan công an tố cáo.

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đơn vị này hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Phương Nam (19 tuổi, huyện Nam Giang, Quảng Nam) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Theo đó, cô gái bị hiếp dâm là N. (19 tuổi). Trước đó, vào ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết), N. cùng hơn 10 người bạn học cùng lớp thời THPT tổ chức họp mặt đầu năm tại nhà X. (19 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang).

Trong lúc đi nhậu tại nhà bạn, cô gái bị hiếp dâm ngay mùng 1 Tết - Ảnh: Internet

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, N. bị say nên vào phòng nằm nghỉ. Trong lúc đó, nhóm bạn đến một nhà khác chúc Tết. Nam không thấy N. nên đã quay lại tìm. Vì lúc này không có ai nên Nam đã lẻn vào phòng ngủ, hiếp dâm bạn học.

Theo thông tin trên Người lao động, sau khi thỏa mãn thú tính, Nam mặc lại đồ cho nạn nhân rồi tiếp tục đi nhậu. Trong khi đó, nạn nhân vì say rượu nên không hay biết gì. Cũng theo nguồn tin trên, trong lúc nhậu đối tượng này đã kể lại việc vừa quan hệ với N. cho X. nghe. Ngay sau đó, X. đòi Nam chở về mình về nhà.

Vừa về đến nơi, X. vào bên trong phòng nơi N. đang ngủ định xâm hại thì người nhà đến đưa nạn nhân về nhà. Hai ngày sau (27/1), người nhà dẫn N. đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ban đầu, tại cơ quan điều tra Nam ra sức chối tội. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy chứng cứ công an thu thập được, Nam đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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