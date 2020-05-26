Sau khi cây phượng đổ đè học sinh, 13 nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại, đã có một học sinh tử vong.
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Nhiều giờ qua, vụ việc cây phượng đổ đè học sinh khiến dư luận bàng hoàng. Đến thời điểm hiện tại đã có một học sinh tử vong.
Trao đổi với báo chí sáng nay (26/5), ông Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP. HCM) xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng cùng ngày. Vào thời điểm đó, cây phượng vĩ to trong sân trường bật gốc đè lên 13 học sinh. Trên đường đến bệnh viện, 1 nam sinh tử vong, thi thể được người thân đưa về nhà. Được biết, nạn nhân đang học lớp 6 tại trường.
Tại hiện trường, thân cây bị bật gốc nằm tán loạn, chiếm một diện tích lớn trong sân trường. Nhiều nhánh của cây bị sâu, khô và gãy thành nhiều khúc. Một số vật dụng của các học sinh gặp nạn vẫn còn nguyên dưới gốc cây. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến ai nhìn thấy cũng bàng hoàng, sợ hãi.
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.