Hiện trường kinh hoàng vụ cây phượng đổ đè 13 học sinh khiến 1 em tử vong

Xã hội 26/05/2020 11:34

Sau khi cây phượng đổ đè học sinh, 13 nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại, đã có một học sinh tử vong.

Nhiều giờ qua, vụ việc cây phượng đổ đè học sinh khiến dư luận bàng hoàng. Đến thời điểm hiện tại đã có một học sinh tử vong

Trao đổi với báo chí sáng nay (26/5), ông Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP. HCM) xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng cùng ngày. Vào thời điểm đó, cây phượng vĩ to trong sân trường bật gốc đè lên 13 học sinh. Trên đường đến bệnh viện, 1 nam sinh tử vong, thi thể được người thân đưa về nhà. Được biết, nạn nhân đang học lớp 6 tại trường.

Tại hiện trường, thân cây bị bật gốc nằm tán loạn, chiếm một diện tích lớn trong sân trường. Nhiều nhánh của cây bị sâu, khô và gãy thành nhiều khúc. Một số vật dụng của các học sinh gặp nạn vẫn còn nguyên dưới gốc cây. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến ai nhìn thấy cũng bàng hoàng, sợ hãi. 

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Các em học sinh bị thương sau khi bị gốc cây đè vào sáng nay - Ảnh: Internet
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Cận cảnh cây phượng bị bậc gốc khiến một học sinh tử vong, nhiều em khác bị thương - Ảnh: Internet
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Vụ việc khiến thầy cô giáo, phụ huynh vô cùng bàng hoàng - Ảnh: Internet
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Nhiều nhánh cây phượng bị gãy, văng khắp nơi, chiếm một diện tích lớn trên sân trường - Ảnh: Internet
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Nhiều vật dụng của các em học sinh còn mắc kẹt dưới gốc cây - Ảnh: Internet
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Chiếc xe đạp biến dạng sau khi bị gốc cây này đè trúng - Ảnh: Internet
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Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều động lực lượng đến trường dọn dẹp, xử lý vụ việc - Ảnh: Internet

 Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Thi thể học sinh lớp 6 tử nạn do phượng đổ ở TP.HCM được người thân đưa về nhà

Thi thể học sinh lớp 6 tử nạn do phượng đổ ở TP.HCM được người thân đưa về nhà

Trong số 13 học sinh bị cây phượng vĩ trong sân trường bật gốc đè trúng thì có 1 em học sinh nam đã tử vong khi đến bệnh viện.

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