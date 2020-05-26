Nhiều giờ qua, vụ việc cây phượng đổ đè học sinh khiến dư luận bàng hoàng. Đến thời điểm hiện tại đã có một học sinh tử vong.

Trao đổi với báo chí sáng nay (26/5), ông Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP. HCM) xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng cùng ngày. Vào thời điểm đó, cây phượng vĩ to trong sân trường bật gốc đè lên 13 học sinh. Trên đường đến bệnh viện, 1 nam sinh tử vong, thi thể được người thân đưa về nhà. Được biết, nạn nhân đang học lớp 6 tại trường.