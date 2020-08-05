Hé lộ lời khai tài xế container đâm bẹp dúm ô tô con khiến 3 người tử vong ở Hà Nội

Xã hội 05/08/2020 09:54

Xe container đâm ô tô con bẹp dúm khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người trọng thương. Sau tai nạn, tài xế container đã đến Công an quận Long Biên đầu thú.

Liên quan đến vụ container đâm ô tô con bẹp dúmHà Nội khiến 3 người tử vong, hiện tài xế container đã đến Công an quận Long Biên đầu thú.

Theo thông tin đăng trên Pháp Luật và Bạn Đọc, khoảng 1 giờ 15 ngày 4/8, tài xế Lê Thế Tuyển (SN 1988, trú xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) điều khiển xe container di chuyển từ huyện An Dương, Hải Phòng đến khu vực quận Long Biên, Hà Nội để nhận hàng.

Khi đến gần khu vực ngã tư Sài Đồng - Nguyễn Văn Linh, do buồn ngủ nên Tuyển đã không làm chủ được tay lái dẫn đến va chạm với ô tô con đang dừng đèn đỏ. Trên xe lúc này có 4 người.

container dam oto con bep dum 2

container dam oto con bep dum 1
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Internet

Hậu quả, 3 người trên xe ô tô con tử vong tại chỗ gồm: Nguyễn Hoàng D. (SN 1999), Nguyễn Ánh Ph. (SN 1996) và Nguyễn Văn H. (SN 1986) đều ở Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân nữ Đào Thị Ng. (SN 1993, tổ 15 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) bị văng ra ngoài trọng thương.

Kết quả xét nghiệm máu của tài xế container xác định âm tính với chất ma túy; nồng độ cồn trong khí thở là 0.000mg/l. 

Công quận Long Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với vụ tai nạn giao thông nói trên. Đồng thời tạm giữ hình sự Lê Thế Tuyển để phục vụ công tác điều tra.

Hà Nội: Tai nạn liên hoàn lúc chờ đèn đỏ, xe container đè bẹp ô tô con khiến 3 người tử vong lúc rạng sáng

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Sáng nay, tại đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) vừa xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

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Từ khóa:   tai nạn kinh hoàng Hà Nội tai nạn giao thông

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