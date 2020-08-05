Xe container đâm ô tô con bẹp dúm khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người trọng thương. Sau tai nạn, tài xế container đã đến Công an quận Long Biên đầu thú.

Liên quan đến vụ container đâm ô tô con bẹp dúm ở Hà Nội khiến 3 người tử vong, hiện tài xế container đã đến Công an quận Long Biên đầu thú.

Theo thông tin đăng trên Pháp Luật và Bạn Đọc, khoảng 1 giờ 15 ngày 4/8, tài xế Lê Thế Tuyển (SN 1988, trú xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) điều khiển xe container di chuyển từ huyện An Dương, Hải Phòng đến khu vực quận Long Biên, Hà Nội để nhận hàng.

Khi đến gần khu vực ngã tư Sài Đồng - Nguyễn Văn Linh, do buồn ngủ nên Tuyển đã không làm chủ được tay lái dẫn đến va chạm với ô tô con đang dừng đèn đỏ. Trên xe lúc này có 4 người.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Internet

Hậu quả, 3 người trên xe ô tô con tử vong tại chỗ gồm: Nguyễn Hoàng D. (SN 1999), Nguyễn Ánh Ph. (SN 1996) và Nguyễn Văn H. (SN 1986) đều ở Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân nữ Đào Thị Ng. (SN 1993, tổ 15 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) bị văng ra ngoài trọng thương.

Kết quả xét nghiệm máu của tài xế container xác định âm tính với chất ma túy; nồng độ cồn trong khí thở là 0.000mg/l.

Công quận Long Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với vụ tai nạn giao thông nói trên. Đồng thời tạm giữ hình sự Lê Thế Tuyển để phục vụ công tác điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-loi-khai-tai-xe-container-dam-bep-dum-o-to-con-khien-3-nguoi-tu-vong-o-ha-noi-374616.html