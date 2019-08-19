Hà Nội: Cô giáo mầm non nhốt học sinh vào tủ quần áo, đóng cửa lại vì không nghe lời

Xã hội 19/08/2019 10:37

Chỉ vì trẻ nghịch ngợm mà cô giáo nhốt học sinh vào tủ quần áo rồi đóng cửa lại. Liên quan đến sự việc trên, nhà trường đã đuổi việc hai giáo viên.

Mới đây, trao đổi với báo chí, chị L.M.L (Hà Nội) phản ánh việc cô giáo nhốt học sinh vào tủ quần áo gần một phút đồng hồ khiến gia đình rất bức xúc. 

Theo Pháp luật TP.HCM, sự việc xảy ra tại cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point (Tây Hồ, Hà Nội). Chị L. chia sẻ, con của chị là bé L.M đang học lớp Panda Bears của trường, gần đây bé có tâm trạng sợ sệt, không muốn đi học.

Khi mẹ gặng hỏi thì bé M. cho biết bé rất sợ hai cô giáo ở lớp, không muốn đi học. Để làm rõ sự việc, vào ngày 8/8 vừa qua chị L. đã đến trường làm việc với ban giám hiệu.

Trong buổi gặp hiệu trưởng vào ngày 9/8, chị L. đề nghị xem camera của lớp. Ban đầu, nhà trường không đồng ý nhưng sau đó đã đồng ý cho chị L. xem lại camera ngày 5/8/2019. 

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Hình ảnh được trích xuất trong trường mầm non có cô giáo nhốt học sinh vào tủ quần áo - Ảnh: Internet

Hình ảnh do camera quay lại cho thấy khi bé gái khóc lóc, nữ giáo viên vung tay chỉ trỏ, kéo đẩy rồi phạt bé, thậm chí có lúc cô giáo còn không dỗ, bỏ mặc bé khóc lóc. Cũng trong clip này, chị L. nhìn thấy cô giáo còn nhốt một học sinh khác vào tủ quần áo nhiều lần trong ngày. Chứng kiến những hình ảnh trên, chị L. vô cùng bức xúc vì mỗi tháng gia đình phải bỏ ra đến 20 triệu đồng cho con đi học. Ngoài ra, khi giới thiệu, trường cam kết rằng sẽ “tạo nên những đứa trẻ hạnh phúc”, “lấy trẻ làm trung tâm” nhưng giáo viên lại có hành vi không đúng mực với học sinh mầm non.

Liên quan đến sự việc trên, hôm qua (18/8), cơ sở này đã đưa ra thông báo và gửi lời xin lỗi về hành vi của cô giáo trong lớp Panda Bears. Trong thông báo, nhà trường cho biết đã xử lý kỷ luật hai cô giáo ở mức cao nhất là sa thải. Cụ thể, hai cô giáo bị chấm dứt hợp đồng lao động gồm cô giáo có hành vi kỷ luật học sinh và cô giáo chủ nhiệm.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ (Hà Nội) xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc và đã làm việc với nhà trường.

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Từ khóa:   học sinh mầm non

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