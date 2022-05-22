Hà Giang: Đi đánh cá, 2 vợ chồng xóm nghèo mất tích trên sông

Xã hội 22/05/2022 14:41

Theo các cơ quan chức năng huyện Bắc Mê (Hà Giang), trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng người dân mất tích khi đi đánh cá trên sông Gâm.

Theo VietNamNet, trưa ngày 22/5, ông Mã Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 người mất tích trong khi đi đánh bắt cá.

Cụ thể, trước đó, vào khoảng 21h ngày 20/5, UBND xã Lạc Nông nhận được tin trên địa bàn xảy ra vụ việc hai vợ chồng ông Nông Văn Ch. (SN 1969), bà Nèn Thị Nh. (SN 1973), trú tại xóm Pi Nặm, thôn Nà Pâu đi đánh bắt cá, tôm rồi mất tích.

Nhận được thông tin, chính quyền xã đã báo cáo vụ việc lên Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Mê. Đồng thời, huyện và xã đã tổ chức lực lượng tìm kiếm các nạn nhân.

Hà Giang: Đi đánh cá, 2 vợ chồng xóm nghèo mất tích trên sông - Ảnh 1
Hiện trường khu vực mất tích  - Ảnh: VietNamNet

Theo Zing News, đến trưa 22/5, các nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Ông Hùng chia sẻ, Pi Nặm là xóm nghèo của xã, có 15 nóc nhà, nhiều gia đình vẫn chưa có điện. Cả xóm không có cầu để đi lại. Chính quyền xã đang giúp gia đình tổ chức lo hậu sự.

Ông Hùng cho biết thêm khu vực sông đi qua xóm Pi Nặm thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn lật thuyền. Cụ thể, năm 2016 vụ việc lật thuyền khiến anh Giàng A Đ. trú tại xóm này mất tích. Năm 2020, hai chị em dâu là Nông Thị T. và Nông Thị C. đi làm công nhân về, tử vong do lật thuyền.

Bà Củng Thị Mẩy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, cho biết: “Nhận được thông tin, huyện đã đến tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân. Đồng thời, hỗ trợ 19 triệu đồng/nạn nhân mất tích".

Lực lượng chức năng vẫn đang hỗ trợ cùng bà con tìm kiếm các nạn nhân

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