Tiêm chất làm đầy 'trùng tu nhan sắc' mong được 'đổi vận', nhiều người nhập viện cấp cứu

Tin lời "thầy", muốn đổi vận, chị này đi căng chỉ nâng mũi ở một spa. Một tháng sau, thấy đầu mũi vẫn thấp, dáng mũi không cải thiện được như mong muốn nên chị đến spa tiêm tiếp 1ml filler vào đầu mũi và vùng sống mũi.

Theo Sức khỏe và Đời sống, các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận, điều trị cho người phụ nữ hơn 30 tuổi ở Hậu Lộc, Thanh Hoá bị biến chứng sau tiêm filler (chất làm đầy) nâng mũi. Chị này kể mấy tháng trước có đi xem thầy phong thuỷ, thầy "phán" dáng mũi chị không tốt, tiêu tán tài sản, không giữ được của nả.

Các bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân dùng hoạt chất chống viêm, kháng sinh để giảm nguy cơ hoại tử, tiếp tục tiêm chất giải.

Tiêm được một ngày, vùng mũi xuất hiện vết ửng đỏ, sưng nề. Lo sợ, chị này đến spa, được tiêm chất giải nhưng không hiệu quả. Bệnh nhân đến Bệnh viện Da liễu Trung ương cầu cứu bác sĩ.

Vùng mũi của nữ bệnh nhân sưng đỏ, nề sau tiêm filler để mong "đổi vận" - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng tiếp nhận không ít trường hợp biến chứng với "mốt" làm "tai Phật" sau khi tiêm chất làm đầy vào dái tai. Cụ thể, một nữ doanh nhân 37 tuổi than phiền về dái tai của chị khá mỏng và nhỏ, tai lại cụp vào nên chị muốn chỉnh sửa lại để có tướng mạo phúc hậu hơn, vì "biết đâu đổi vận may mắn".

Sau tiêm 1 ngày tại một spa gần nhà, bệnh nhân phải đến bệnh viện thăm khám vì phần tiêm filler bị đau, sưng tấy đỏ và biến dạng. May mắn vùng tai bị viêm nhiễm chưa hoại tử và phải cắt lọc do bệnh nhân đến viện sớm. Tuy nhiên, tổn thương để lại khiến tai bệnh nhân nhiều vùng da bị lồi, lõm ảnh hưởng nhiều tới thẩm mỹ, không thể trở lại như ban đầu.

Không chỉ nữ giới ưa "mốt" này, nhiều nam giới, từ độ tuổi trung niên (40-50) tuổi cũng lựa chọn tiêm filler làm đầy dái tai mong có đôi tai "Phật", hút tài vượng.

Theo VTC News, chia sẻ về vấn đề này, ThS Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, cho hay: "Nhiều bệnh nhân đến viện cầu cứu bác sĩ sau khi tiêm các chất làm đầy, tiêm chất được quảng cáo là collagen vì muốn thay đổi phong thuỷ, vận mệnh”.

Những vị trí được nhiều người hay can thiệp để thay đổi phong thuỷ như mũi, cằm, tai, hõm má, lõm giữa cung lông mày, thái dương…

Tiêm filler là thủ thuật nghe qua tưởng đơn giản nhưng có nhiều biến chứng, rủi ro - Ảnh minh họa: Internet

“Đa số mọi người đều muốn nhấn nhá trên gương mặt mong thay đổi số mệnh, tài lộc. Nhưng chính những vị trí này lại hay để lại biến chứng sau tiêm filler” – BSCK2 Nguyễn Quang Minh nói.

Lý do là bởi các vị trí này khi tiêm filler dễ có nguy cơ cao xâm lấn vào các mạch máu, vị trí thần kinh đi ngang qua nếu người tiêm không có kỹ năng thực hành tốt, hiểu về giải phẫu cấu trúc.

Tiêm filler là thủ thuật nghe qua tưởng đơn giản nhưng có nhiều biến chứng, rủi ro. Những khu vực như mũi nếu tiêm filler bởi người không được đào tạo, hiểu biết hay filler “rởm”, thì nguy cơ xâm nhập vào động mạch trung tâm võng mạc, đi vào bên trong mắt gây biến chứng nặng nề hơn như hoại tử, mù mắt có thể xảy ra.