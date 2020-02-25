Hành vi trộm cây cảnh của người phụ nữ đi xe tay ga khiến cộng đồng mạng bức xúc, đề nghị chủ nhà báo công an xử lý hành vi trộm cắp tài sản.
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Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip cô gái trộm cây cảnh trước cửa nhà dân thu hút sự chú ý của nhiều người.
Theo hình ảnh trích xuất từ camera bên đường, một phụ nữ trẻ đang điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ dừng trước cửa nhà dân, cúi người xuống định trộm chậu cây cảnh trước nhà.
Tuy nhiên do chẳng may bấm nhầm tay ga, chiếc xe máy lao vọt lên phía trước khiến người cô gái ngã lăn ra đường. Không ngờ, người này vẫn cố đứng dậy, quay trở lại cửa nhà dân để lấy đi chậu hoa giữa ban ngày ban mặt.
Đoạn clip gây bão mạng và nhận về nhiều lời xôn xao bàn tán. Hầu hết mọi người đều tỏ ra bức xúc trước hành vi trộm cắp của người phụ nữ, đồng thời khuyên chủ nhà báo công an, tìm ra danh tính người này để xử lý theo quy định.
"Có chậu cây cũng không mua được hay sao mà phải đi trộm"; "Thua luôn đó trời ơi"; "Kiên trì dễ sợ, quyết tâm lấy bằng được"; "Chậu cây cảnh cũng không đáng là bao, nhưng hành vi này thật đáng xấu hổ"..., dân mạng bình luận.
Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh trộm cây cảnh trước cửa nhà dân khiến ai nấy bức xúc.
Hiện đoạn clip người phụ nữ dừng xe trộm cây cảnh trước nhà dân vẫn đang được dân mạng chia sẻ, bình luận nhiệt tình.