Góc kiên trì: Cô gái đi xe tay ga ngã chổng vó nhưng vẫn cố quay lại trộm cây cảnh trước cửa nhà dân

Xã hội 25/02/2020 14:51

Hành vi trộm cây cảnh của người phụ nữ đi xe tay ga khiến cộng đồng mạng bức xúc, đề nghị chủ nhà báo công an xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip cô gái trộm cây cảnh trước cửa nhà dân thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera bên đường, một phụ nữ trẻ đang điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ dừng trước cửa nhà dân, cúi người xuống định trộm chậu cây cảnh trước nhà. 

Tuy nhiên do chẳng may bấm nhầm tay ga, chiếc xe máy lao vọt lên phía trước khiến người cô gái ngã lăn ra đường. Không ngờ, người này vẫn cố đứng dậy, quay trở lại cửa nhà dân để lấy đi chậu hoa giữa ban ngày ban mặt.

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Người phụ nữ định trộm cây cảnh bị ngã xe sấp mặt - Ảnh cắt từ clip
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Tuy vậy vẫn kiên trì lấy cho bằng được - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip gây bão mạng và nhận về nhiều lời xôn xao bàn tán. Hầu hết mọi người đều tỏ ra bức xúc trước hành vi trộm cắp của người phụ nữ, đồng thời khuyên chủ nhà báo công an, tìm ra danh tính người này để xử lý theo quy định.

"Có chậu cây cũng không mua được hay sao mà phải đi trộm"; "Thua luôn đó trời ơi"; "Kiên trì dễ sợ, quyết tâm lấy bằng được"; "Chậu cây cảnh cũng không đáng là bao, nhưng hành vi này thật đáng xấu hổ"..., dân mạng bình luận.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh trộm cây cảnh trước cửa nhà dân khiến ai nấy bức xúc. 

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Bất chấp trên đường đang có rất nhiều người đi lại, một phụ nữ ăn mặc lịch sự thản nhiên bê chậu cây trước cửa nhà dân rồi nhanh chân bỏ đi - Ảnh: Internet
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Người đàn ông đi ô tô dừng lại trước cửa một nhà dân, trộm chậu mai chiếu thủy đắt tiền đặt vào ghế sau và nhanh chóng bỏ đi - Ảnh: Internet
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Sau khi bê trộm hai chậu hoa cúc lớn cất vào trong cốp xe, người đàn ông đóng cốp lại mà không được nên cứ để vậy rồi lái xe bỏ đi - Ảnh: Internet
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Nam thanh niên đi xe tay ga trộm cây mai trong đêm tối rồi phóng đi mất dạng - Ảnh: Internet
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Người đàn ông dừng xe máy giữa đường trong đêm tối rồi thản nhiên bê trộm chậu cây cảnh của chủ để ngoài sân - Ảnh: Internet
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Chỉ trong tích tắc, chậu đào mà một gia đình mua về chơi Tết đã bị hai người đàn ông lôi xe kéo đến bưng trộm mất ngay trong đêm - Ảnh: Internet

Hiện đoạn clip người phụ nữ dừng xe trộm cây cảnh trước nhà dân vẫn đang được dân mạng chia sẻ, bình luận nhiệt tình.

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