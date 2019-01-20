Theo tài khoản Facebook C.C., bé trai đứng trong cây ATM khóc gọi mẹ đến lạc cả giọng. Nghĩ em bé bị lạc, mọi người xúm lại hỏi thăm và mua sữa, bánh cho bé. Khoảng 10 phút sau, một phụ nữ trẻ lái ô tô đi tới, đưa cho C.C. một mảnh giấy ghi số điện thoại và bảo: "Em gọi điện cho bố nó tới đón nó đi!".

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện mẹ bỏ con ngoài trạm ATM giữa đêm rét vì cãi nhau với chồng khiến cộng đồng mạng bức xúc. Theo một số nhân chứng, bố em bé đã nhanh chóng đến đón con về nhưng hội chị em bỉm sữa vẫn không thể tha thứ cho hành động nông nổi của người mẹ.

Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bé trai chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ đi ô tô gọi: "Mẹ ơi". Nghe vậy, người mẹ trẻ đáp: "Con đứng vào kia chờ, lát bố đi chơi về xong bố đón".

Người mẹ trẻ bỏ con ở cây ATM, yêu cầu mọi người gọi bố bé đến đón về - Ảnh: Facebook

Tuy mọi người đã hết sức khuyên giải nhưng người phụ nữ vẫn quyết để đứa bé lại, lên xe ô tô đi mất. Chứng kiến bé trai 3 tuổi ăn mặc mỏng manh, đứng gào khóc gọi mẹ vô cùng đáng thương, mọi người vừa xót xa vừa phẫn nộ trước hành động của bà mẹ trẻ.

May mắn là một lúc sau, bố em bé đã ra cây ATM đón con về. Người đàn ông cũng cho biết em bé đang ở nhà, ngủ ngoan và không còn sợ nữa.

Người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng khiến hàng ngàn người mẹ khác phẫn nộ - Ảnh: Facebook

Cộng đồng mạng thở phào nhẹ nhõm khi biết tin em bé đã được bố mẹ đưa về nhà an toàn - Ảnh: Facebook

Dựa vào mảnh giấy ghi số điện thoại của người chồng, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra tài khoản Facebook của cả bố và mẹ em bé. Hầu hết đều cảm thấy kinh ngạc vì người mẹ trẻ trông rất xinh đẹp và phúc hậu lại nỡ lòng nào bỏ con ngoài đường giữa đêm tối rét mướt như thế.

"Mình nghĩ cô vợ giận chồng đi chơi khuya nên mới bỏ con giữa đường, nhằm dọa chồng một bài học. Làm như vậy quá sai lầm, không thể tha thứ được. Giữa cái thời tiết này mà bắt một đứa trẻ đứng ngoài đường gào khóc thảm thiết như thế, chẳng may bị kẻ xấu bắt đi thì hối hận không kịp. Làm mẹ rồi mà sao ấu trĩ và nông cạn thế?", tài khoản M.T. bức xúc.

"Giận chồng mà trút giận lên con? Có người mẹ nào máu lạnh thế không? Mình cũng có con, nhìn thằng bé mới 2-3 tuổi bị mẹ dọa cho sợ đến không còn hồn vía thật sự thấy xót ruột quá", tài khoản P.L. bày tỏ.

"Giận bố nó thì cứ đánh cứ chửi bố nó, tại sao lại lấy con ra làm công cụ để dọa nạt chồng? Người phụ nữ này không xứng làm mẹ", tài khoản V.N. viết.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.