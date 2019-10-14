Giả vờ hỏi đường rồi hiếp dâm học sinh lớp 8, thầy giáo lĩnh án 8 năm 6 tháng tù

Xã hội 14/10/2019 17:05

Thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8 ở Gia Lai đã lập gia đình và có 2 con. Vụ việc khiến dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ.

Liên quan đến vụ thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8, hôm nay (14/10), TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Trọng Đăng (SN 1983, giáo viên trường THCS Phan Bội Châu - Gia Lai) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo kết quả điều tra, tối 19/12/2018, Đăng đi nhậu tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Khi về nhà thì vô tình gặp M. (đã đổi tên, SN 2005, học sinh lớp 8 trên địa bàn huyện Đức Cơ).

Giả vờ hỏi đường rồi hiếp dâm học sinh lớp 8, thầy giáo lĩnh án 8 năm 6 tháng tù - Ảnh 1
Chân dung thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8 - Ảnh: Tiền Phong 

Đăng giả vờ hỏi đường đến Trung tâm y tế huyện Đức Cơ rồi nhờ em M. ngồi lên xe để chỉ đường. Khi đến trước cổng trung tâm y tế, Đăng giả vờ lấy điện thoại ra gọi cho bạn. Sau đó đối tượng nói bạn mình ở cổng sau rồi đề nghị M. đi cùng. Nữ sinh không đồng ý, yêu cầu Đăng chở mình về nhà nhưng Đăng tiếp tục chở nữ sinh đến chỗ vắng và dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân.

Khoảng 1 giờ sau, Đăng chở em M. về thì gia đình em này phát hiện giữ lại và trình báo công an.

Tại phiên tòa, Đăng không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng hành vi của mình chỉ phạm vào tội "Giao cấu với trẻ em", chưa đủ yếu tố để cấu thành tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án cùng quá trình xét hỏi, tranh luận tại tòa, HĐXX nhận thấy VKSND tỉnh Gia Lai đã truy tố Hồ Trọng Đăng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" là đúng người, đúng tội.

Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt Hồ Trọng Đăng 8 năm 6 tháng tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Tháng 5/2019, ở Lào Cai cũng xảy ra vụ thầy giáo hiếp dâm học sinh gây xôn xao dư luận. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Việt Anh (SN 1983, giáo viên môn Toán - Tin trường THCS Thượng Hà) khai nhận đã nhiều lần dụ dỗ, ép nữ sinh H. quan hệ tình dục tại phòng học và phòng trực của trường.

Khi gia đình phát hiện thì em H. đã mang thai hơn 3 tháng. Việt Anh lập tức bị cơ quan công an bắt giữ, khởi tố theo quy định pháp luật.

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