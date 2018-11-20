Gia đình thầy giáo 4 người bị vùi lấp ở Nha Trang trước thềm 20/11: Nghẹn ngào nước mắt người ở lại

Trận lũ kinh hoàng tại Nha Trang khiến gia đình 4 người bị vùi lấp. Trong lúc thoi thóp, người vợ chỉ kịp cầu cứu mọi người giúp đỡ, cứu chồng con của mình.

Dù đám tang của 4 người trong gia đình thầy Trần Hoàng Phong (sinh năm 1985, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 2) đã được người nhà tổ chức vào chiều qua (19/11) nhưng người dân tại thôn Hòa Trung, phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót.

Trong đám tang, người thân, hàng xóm, đồng nghiệp không ngừng gọi tên các nạn nhân xấu số - Ảnh: Internet

Trên Dân việt, bà Trần Thị Hoa Mỹ(mẹ anh Phong) kể con trai bà chỉ mới xây xong căn nhà cách đây khoảng hai năm. Để có được căn nhà hoàn chỉnh, đôi vợ chồng trẻ đã phải vay nợ khắp nơi. Hai vợ chồng phải vất vả tiết kiệm để trả hết khoản nợ đó.

Nhắc đến đứa con trai, con dâu và hai đứa cháu nội tội nghiệp, bà Mỹ khóc không thành lời. Được biết, anh Phong dự định sẽ học lên thạc sĩ để làm gương cho các con. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, những dự định của vợ chồng thầy giáo trẻ đã bị dòng nước cuốn trôi. Hai đứa con của anh chị, bé lớn chỉ mới học lớp 1, đứa con nhỏ chỉ còn 10 ngày nữa là đến thôi nôi cũng mất mạng trong cơn lũ kinh hoàng.

Trong số 4 nạn nhân, bé nhỏ nhất chưa đến một tuổi - Ảnh: Internet

Một người thân khác cho biết trước đây mỗi khi có mưa bão anh Phong sẽ dẫn hai con đi tránh. Lần này không thấy gia đình anh Phong nên mới đi tìm. Khi gần đến nơi, mọi người mới nghe mọi người hô hoán “sập nhà Phong rồi”.

Chị Thủy (vợ anh Phong, là giáo viên mầm non) được tìm thấy ở hàng rào tầng hai nhà hàng xóm. Lúc được cứu xuống, chị Thủy dù đang thoi thóp nhưng vẫn thều thào, cầu xin mọi người: “Cứu chồng con tôi với”.

Tại hiện trường, anh Phong bị cuốn trôi cách nhà hơn 20m, bị cây cối, đất đá vùi sâu. Đứa con thứ nhất của vợ chồng anh Phong tử vong trước nhà, bé còn lại mất trên đường đi cấp cứu, chị Thủy cũng qua đời tại bệnh viện.

Hiện trường lũ cuốn, sạt lở làm 12 người tử vong ở Nha Trang Đến 14h ngày 18/11, cơ quan chức năng xác nhận ít nhất 12 người thiệt mạng vì sạt lở, mưa lũ ở Nha Trang.

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