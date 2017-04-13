Nạn nhân cho biết, sau khi tỉnh lại trên giường cô phát hiện mình không mặc quần, cơ thể bị co giật. Ngay sau đó, cảnh sát đưa người này đến bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe . Kiểm tra máu, các bác sĩ cho biết nạn nhân uống phải một loại thuốc an thần nguy hiểm. Sau khi uống phải, nó sẽ khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, ngủ li bì, nôn mửa, nói lắp, chóng mặt. Vì có quá nhiều tác dụng phụ nên loại thuốc này bị cấm bán trên thị trường, nó chỉ xuất hiện ở “chợ đen”.

Theo lời kể của nạn nhân – cô Xiao Song, vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, cô quen người đàn ông tên Xing Hu qua ứng dụng kết bạn. Nạn nhân cho biết người đàn ông này đã để lại cho cô ấn tượng rất tốt, vì hắn trông rất mạnh mẽ, sành điệu trong những bức ảnh. Theo giới thiệu của Xing Hu, hắn ta 40 tuổi và làm nghề kinh doanh.

Sau vài ngày nói chuyện trên mạng xã hội, Xiao Song hoàn toàn bị chinh phục trước cách nói chuyện của gã này. Vì tin tưởng người bạn qua mạng, nên vào ngày 6 tháng 6, khi hắn ngỏ ý muốn mang thức ăn đến cho cô, cô đã không từ chối. Lúc hai người gặp mặt, vì thời tiết nóng bức nên Xiao Song đã uống một chai nước do gã đưa. Sau đó, cô ngất đi. Lúc tỉnh dậy, nạn nhân phát hiện mình đang nằm ở nhà, phần cơ thể phía dưới hoàn toàn không mặc gì dù thông thường cô không có thói quen khỏa thân khi ngủ. Ngay lập tức cô gọi báo cảnh sát vì nghi ngờ mình bị Xing Hu cưỡng bức.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện gã Xing Hu này thực chất là Hunmou, 51 tuổi. Trong mắt vợ và con cái, gã là một người chồng tốt, người cha mẫu mực. Tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện được đoạn camera ghi hình quay lại cảnh gã này cho nạn nhân uống thuốc và đưa cô về nhà. Điện thoại của Hunmou không chỉ chứa đoạn clip quay lại cảnh hắn cưỡng bức Xiu Song mà còn có hơn 70 đoạn clip khác ghi lại cảnh hắn cưỡng bức các nạn nhân trước đó. Báo cáo của cảnh sát cho biết, tổng cộng có khoản 100 nạn nhân bị hắn hãm hại. Những người phụ nữ này có độ tuổi từ 20 đến 50.

Hiện tòa án tối cao tỉnh Giang Tô vẫn đang xem xét để đưa ra mức án phù hợp cho hành vi của gã này.