Đem xăng đi đốt nhà bạn hàng vì nghi ngờ nói xấu mình với người yêu

Báo VietNamNet cho biết, ngày 5/4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Thiện (32 tuổi, quê Bến Tre) và Dương Trí Khang (22 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) về tội “Giết người“

Do Thiện và người yêu là chị Nguyễn Thị Thu T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên anh ta nghi ngờ chị Trần Thị Thanh Liên (cùng buôn bán ở chợ Hòa Bình) nói xấu mình với chị T. Bực tức, Thiện nảy sinh ý định trả thù.

Để thực hiện ý định, Thiện sử dụng Google map để định vị vị trí nhà chị Liên. Ngày 23/12/2022, Thiện rủ Khang cùng đi đốt nhà của chị Liên.

Hai bị can tại tòa. Ảnh: VietNamNet

Sau khi chuẩn bị ổ khóa, khoảng 20h cùng ngày, cả 2 đến nhà chị Liên ở xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh). Trên đường đi, Thiện mua tiền vàng mã và xăng, hộp quẹt.

Tới nhà chị Liên, Thiện dùng ổ khóa mang theo, khóa trái cửa từ bên ngoài rồi rải vàng mã, tưới xăng lên châm lửa đốt, rồi cả 2 bỏ đi. Cũng theo Báo Công an, trên đường về, Thiện đưa cho Khang 500 ngàn đồng tiền công.

May mắn lúc lửa bùng lên chị Liên cùng chồng và con gái (SN 2017) đang sinh hoạt tại tầng 1, phát hiện. Chồng chị Liên xuống tầng trệt kiểm tra thấy khói tràn vào nhà, nên anh này đến mở cửa chính để thoát ra ngoài thì thấy cửa đã bị khóa ngoài. Gia đình chị Liên may mắn thoát được ra ngoài bằng cửa thông gió tầng 1 và trình báo Công an. Đám cháy được phát hiện kịp thời nên hậu quả chết người mới không xảy ra.

May mắn không để lại hậu quả nặng nề. Ảnh: Công an

Qua điều tra, xác minh, Phạm Văn Thiện và Dương Trí Khang bị triệu tập. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra cả hai thừa nhận hành vi khóa cửa, rải vàng mã, tưới xăng đốt trước nhà chị Liên, nhưng chỉ để hù dọa, cảnh cáo. Ngày 24/12/2022, Thiện và Khang bị bắt giữ.

