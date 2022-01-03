Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 sẽ mở cửa phục vụ người dân du xuân an toàn trong 7 ngày

Xã hội 03/01/2022 08:43

Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 và Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi trong dịp tết nguyên đán của người dân.

Theo thông tin của Tiền Phong, UBND TP.HCM quyết định tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ trong 7 ngày, từ ngày 29/1/2022 đến ngày 4/2/2022 (tức từ 27 tháng Chạp Âm lịch đến hết Mùng 4 Tết) và Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần với chủ đề "Xuân quê hương - Ấm tình nhân ái".

Lễ khai mạc đường sách Tết Nhâm Dần sẽ diễn ra vào lúc 17h và Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ khai mạc vào lúc 19h cùng ngày 29/1/2022. Trong thời gian diễn ra lễ khai mạc từ 16h đến 22h ngày 29/1/2022 sẽ tạm dừng toàn bộ lưu thông xe trên các đoạn đường liên quan giao với đường Nguyễn Huệ.

Trước đó, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ được tổ chức thi công từ 7h ngày 13/1/2022 đến 12h ngày 29/1/2022 (tức từ ngày 11 tháng Chạp Âm lịch đến ngày 27 tháng Chạp Âm lịch) và Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần sẽ được thi công vào ngày 19/1/2022 đến ngày 29/1/2022 (tức thời gian thi công là 10 ngày).

Lưu ý: Trong thời gian thi công sẽ tạm dừng lưu thông tất cả các loại xe và quay đầu xe (tại làn quay đầu) trên đường Nguyễn Huệ (giáp đường Tôn Đức Thắng). Đồng thời tạm dừng hoạt động phun nước trên đường Nguyễn Huệ từ 7h ngày 13/1/2022 đến 6h ngày 5/2/2022. Riêng đài phun nước hoa sen sẽ hoạt động theo lịch cụ thể.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 sẽ mở cửa phục vụ người dân du xuân an toàn trong 7 ngày - Ảnh 1
Đường hoa Nguyễn Huệ trang trí đặc sắc vào mỗi dịp Tết đến - Ảnh: minh hoạ: Internet

Sau quãng thời gian đặc biệt khó khăn vì tác động của dịch COVID-19, Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 và Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần sẽ có nhiều nét mới. Đặc biệt là những khu tiểu cảnh thể hiện sự tri ân, sẻ chia đối với những hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và khu trải nghiệm công nghệ sách điện tử có tính tương tác cao.

Ngoài ra, sẽ có các hoạt động kết nối như lồng ghép trong thiết kế Đường hoa sự chung tay, chia sẻ mất mát với đồng bào bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Tổ chức trưng bày nghệ thuật cắm hoa, sắp đặt, cắt tỉa rau củ quả nghệ thuật; bố trí 26 gian hàng ẩm thực; tổ chức biểu diễn múa lân, ban nhạc… 

Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022 là nét văn hóa đặc trưng của TP.HCM trong nhiều năm qua; thể hiện chặng đường phát triển, năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa của thành phố ngày càng cao; phát huy nhiều lối sống tích cực góp phần gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố.

Do đó, TP.HCM đặt mục tiêu hàng đầu là "du xuân an toàn" trong việc tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ và và Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần 2022. Các phương án được xây dựng về thời gian hoạt động, thời gian khử khuẩn, các biện pháp phòng dịch trên đường hoa theo hướng dẫn của HCDC, số lượng khách tham quan tối đa một lần theo từng cấp độ dịch tương ứng,…

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