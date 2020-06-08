Đưa sữa hạt Việt Nam sang Hàn Quốc, Vinamilk tự tin tại 'sân chơi lớn'

Các sản phẩm gồm: Bộ 3 sữa đậu nành hạt cao cấp và Trà sữa mang thương hiệu Vinamilk. Có mặt tại Việt Nam chưa đầy 2 năm nhưng bộ sản phẩm sữa hạt thơm ngon, dinh dưỡng này của Vinamilk đã nhanh chóng được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và chinh phục được thị trường Hàn Quốc với hợp đồng xuất khẩu trị giá 1,2 triệu USD.

Thị trường sản phẩm dinh dưỡng tại Hàn Quốc được cho là cạnh tranh rất khốc liệt, với sự thống lĩnh của các tập đoàn thực phẩm lớn trong nước. Với chỉ riêng sản phẩm sữa đậu nành thì đã có gần 40 chủng loại khác nhau có mặt trên thị trường, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Vì vậy, có thể nói, việc Vinamilk “tiến công” để mở rộng thị trường Hàn Quốc với dòng sản phẩm Sữa hạt mới, định vị cao cấp đã góp phần khẳng định sức cạnh tranh về cả chất lượng và thương hiệu của Vinamilk ở thị trường quốc tế.

Là nước phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30.000 USD, người dân Hàn Quốc không chỉ có mức sống cao mà còn có yêu cầu rất cao đối với sản phẩm trong nước cũng như nhập khẩu, và các sản phẩm dinh dưỡng cũng không phải là ngoại lệ. Với chất lượng đạt chuẩn quốc tế, khẩu vị đặc trưng và hình ảnh thương hiệu cao cấp, bộ 3 sản phẩm Sữa đậu nành đậu đỏ, hạnh nhân và hạt óc chó của Vinamilk giới thiệu tại thị trường Hàn Quốc bước đầu tạo được ấn tượng tích cực với người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất sản phẩm sữa hạt xuất khẩu của Vinamilk

“Tôi tin rằng người tiêu dùng Hàn Quốc sẽ bị thu hút bởi các sản phẩm của Vinamilk vì hương vị thơm ngon và sự đậm đà của các loạt hạt có trong sản phẩm. Sản phẩm trà sữa thì có hương vị trà rõ nét, gấp đôi các sản phẩm hiện đang có trên thị trường sẽ làm hài lòng các khách hàng vốn rất chuộng các sản phẩm trà sữa với hương vị trà thơm ngon như các sản phẩm từ Châu Âu”, ông Seol Boo Chun, Giám đốc Công ty Vina Korea, đối tác phân phối các dòng sản phẩm này giải thích cho lý do mà Công ty mạnh dạn nhập lượng lớn sản phẩm sữa đậu nành hạt và trà sữa của Vinamilk để kinh doanh tại một thị trường có tiêu chuẩn và yêu cầu cao như Hàn Quốc.

Các sản phẩm được kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Hàn Quốc

Vinamilk đã có hơn 10 năm để nghiên cứu và phát triển kinh doanh về thị trường Hàn Quốc. Với cách thức tiếp cận thị trường nước ngoài một cách bài bản, trước khi bắt đầu đẩy mạnh xuất khẩu, Vinamilk cùng phía đối tác đã dành nhiều thời gian tìm hiểu thị trường, nghiên cứu phát triển sản phẩm. Sự chuẩn bị này giúp sản phẩm phù hợp khẩu vị, thị hiếu người dân đồng thời tạo ra hương vị đặc trưng riêng cho sản phẩm để chinh phục người tiêu dùng. Đối với thị trường phát triển có yêu cầu cao như Hàn Quốc, Vinamilk cũng chú trọng đầu tư về nhận diện thương hiệu, thiết kế hình ảnh,… để tạo ấn tượng khi sản phẩm ra mắt.

Bộ sản phẩm sữa đậu nành hạt của Vinamilk thu hút được người tiêu dùng trong nước chỉ trong một thời gian ngắn ra mắt thị trường

Bắt đầu từ tháng 6/2020, các sản phẩm sữa đậu nành hạt và trà sữa của Vinamilk đã bắt đầu được bán trên các trang thương mại điện tử của Hàn Quốc như 11St và eBay. Tại Hàn Quốc, thương mại điện tử rất phát triển, xu hướng mua hàng trực tuyến ngày càng phổ biến với người dân nước này, tỷ lệ chiếm trên 50%. Hơn nữa, xu hướng này lại càng tăng mạnh trong điều kiện cách ly xã hội của Hàn Quốc vì đại dịch Covid-19, người dân hạn chế đi ra ngoài. Ngoài ra, chuỗi cửa hàng tiện lợi như CU, GS25 và 7-Eleven cũng được cho là kênh phân phối phù hợp để tiếp cận đối tượng khách hàng mục tiêu của dòng sản phẩm này trong thời gian tới, ôngSeol Boo Chun cho biết thêm.

Ông Võ Trung Hiếu – Giám đốc Kinh doanh quốc tế của Vinamilk cho biết: “Vinamilk được biết đến là thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, liên tục có mặt trong các bảng xếp hạng uy tín của các tổ chức như Forbes và Nikkei. Bên cạnh đó, các sản phẩm của Vinamilk đều đạt các tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu và Mỹ, là những tiêu chuẩn mà người tiêu dùng Hàn Quốc tin tưởng.Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Vinamilk tự tin bước vào sân chơi lớn, cạnh tranh với các nhà sản xuất nội địa tại Hàn Quốc vốn đang chiếm lĩnh thị trường này.”

Các sản phẩm sữa hạt của Vinamilk chuẩn bị lên đường xuất khẩu phục vụ người tiêu dùng Hàn Quốc.

Vinamilk mở đầu năm 2020 với hợp đồng xuất khẩu sữa 20 triệu USD đi Trung Đông được ký kết ngay tại Hội chợ quốc tế Gulfood Dubai. Tiếp đó, trong điều kiện giãn cách xã hội, công ty xuất thành công lô sữa đặc đầu tiên sang Trung Quốc và nhiều nước khác. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, với nhiều biến động lớn về kinh doanh quốc tế do đại dịch Covid-19, Vinamilk vẫn liên tục ghi nhận các tin tích cực đến từ mảng xuất khẩu nhờ sự ổn định, chắc chắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sự tích cực khai phá những thị trường quốc tế tiềm năng. Mới đây, Vinamilk được Forbes Vietnam đánh giá thuộc Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2020 và cũng là công ty dinh dưỡng duy nhất trong bảng xếp hạng này.