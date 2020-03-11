Dịch Covid-19 ngày 11/3: Hơn 10 nghìn người mắc bệnh ở Italy, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc tăng gần gấp đôi

Xã hội 11/03/2020 10:31

Tính đến sáng 11/3, số người nhiễm Covid-19 trên thế giới tiếp tục tăng cao. Tại Việt Nam, hiện có 34 trường hợp dương tính, cách ly gần 25.000 người trong khi đó số ca nhiễm ở Italy đã hơn 10.000 người.

Việt Nam có 34 ca dương tính, cách ly gần 25.000 người

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Hiện Việt Nam cách ly gần 25.000 người để theo dõi sức khỏe - Ảnh: Internet

Đến hiện tại, Việt Nam có 34 trường hợp dương tính với Covid-19, 113 ca nghi nhiễm hiện đang được cách ly theo dõi. Bên cạnh đó, có 24.782 người đang được cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe. Trong đó, đã có 16 ca được chữa khỏi. 

Theo Tiền Phong, trong cuộc họp vào sáng 10/3 với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam hiện đang ở giai đoạn mới trong công cuộc phòng chống dịch. Những ai không chấp hành cách ly, khai báo gian dối, làm lây nhiễm dịch ra cộng đồng, gây chết người có thể bị xử lý hình sự.

Italy có 10.149 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2

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Đã có hơn 10.000 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới tại Italy - Ảnh: Internet

Trong ngày 10/3, Italy ghi nhận thêm 977 trường hợp dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2). Tổng số ca nhiễm tại Italy là 10.149 người. Số bệnh nhân tử vong tại nước này là 631 trường hợp. Bên cạnh đó, đã có 1.004 bệnh nhân hồi phục. 

Hàn Quốc có thêm 242 ca nhiễm mới, đài truyền hình quốc gia (KBS) ở Seoul đóng cửa

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Trụ sở đài KBS tại Yeouido, quận Yeongdeungpo, Seoul tạm thời đóng cửa 24 giờ - Ảnh: Internet

Tính đến thời điểm 0 giờ ngày 11/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 242 ca nhiễm mới, gần gấp đôi con số 131 của ngày trước đó. Đến nay, tại Hàn Quốc đã có 7.755 người dương tính với nCoV. Trong đó có 60 người tử vong vì dịch bệnh, 63% người nhiễm bệnh có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa tại Daegu.

Chính phủ Hàn Quốc đang lo ngại về sự xuất hiện của ổ dịch mới tại Seoul. Đến nay, tại Seoul đã có 90 trường hợp nhiễm bệnh. Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Hàn Quốc, vào sáng nay trụ sở của đài truyền hình KBS tại Yeouido, quận Yeongdeungpo (Seoul) đã tạm thời đóng cửa 24 giờ vì 1 nhân viên của đài được xác nhận dương tính với Covid-19. 

Nhật Bản: Số ca nhiễm tăng cao

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Nhật Bản có thêm 59 ca nhiễm mới - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản, tính đến sáng 11/3, nước này đã có thêm 59 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 1.278 trường hợp. Đến nay, Nhật Bản đã có 19 người tử vong sau khi nhiễm Covid-19.

Trung Quốc có thêm 24 ca nhiễm mới và 22 người tử vong vì Covid-19

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Tại Trung Quốc đã có gần 62.000 bệnh nhân được chữa khỏi - Ảnh: Internet

Theo báo cáo của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối ngày 10/3, nước này có thêm 24 trường hợp nhiễm Covid-19, 22 người tử vong. Đến hiện tại, Trung Quốc đã có tổng cộng 80.778 ca bệnh, 3.158 trường hợp tử vong. Trong đó, 61.475 bệnh nhân được chữa khỏi.

Nhậu say, đăng thông tin thất thiệt về Covid-19 để trêu chọc bạn bè

Nhậu say, đăng thông tin thất thiệt về Covid-19 để trêu chọc bạn bè

Đi nhậu về say xỉn rồi lên facebook cá nhân đăng tải thông tin thất thiệt về dịch Covid-19 để trêu đùa bạn bè, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc.

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Từ khóa:   virus corona diễn biến dịch Covid-19 Hàn Quốc

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