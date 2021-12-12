Thấy vậy, anh Wu lập tức phản ứng lại, lớn tiếng hỏi những người này chuyện gì đang xảy ra và đuổi họ ra khỏi nhà trọ của mình nhưng đã bị nhóm người xông vào đánh đập. Cô bạn gái nằm cạnh anh Wu cố gắng can ngăn nhưng cũng bị chúng đánh.

Mặc dù đã đăng ký kết hôn hợp pháp với người đàn ông khác nhưng cô Wei vẫn nói dối với anh Wu là còn đang độc thân. Nên trong lúc đang “lén lút” ở nhà trọ vào ngày 10/11/2021 vừa qua, anh Wu bất ngờ gặp phải sự cố. Cánh cửa phòng trọ mở tung, một nhóm 6 người đàn ông lạ mặt xông vào phòng với tâm trạng hùng hổ, tức giận. Khi anh Wu còn chưa kịp định hình, một người đàn ông đã xông lên giường, lật tấm chăn lên rồi quay lại cảnh anh Wu ngủ với bạn gái.

Chia sẻ với các phóng viên, anh Wu cho biết anh quen biết với cô Wei lần đầu vào tháng 10/2017 và đến tháng 11 cùng năm, cả 2 chính thức yêu nhau. Trước đó, cô Wei nói với anh Wu rằng cô ấy vẫn còn độc thân và anh Wu cũng hoàn toàn không nghi ngờ gì. Không thể ngờ rằng trong chính khoảng thời gian này, cô Wei đã "bắt cá 2 tay", cặp kè với một người đàn ông khác mà sau này trở thành chồng cô ta.

Tới tháng 5/2018, cô Wei phát hiện mình có thai nhưng đúng lúc này, anh Wu lại gặp một số trắc trở trong công việc dẫn đến nợ nần. Vì chuyện này, anh Wu và cô Wei đã cãi nhau, chuyện hôn nhân cũng vì thế mà bị gián đoạn. Không thể ngờ trong thời gian này, cô Wei lại che giấu anh Wu, bí mật kết hôn với người khác.

Sau đó, các phóng viên cũng tìm gặp người chồng hiện tại của cô Wei là anh Lu. Anh Lu cho biết anh kết hôn với cô Wei vào tháng 12.2018. Nào ngờ sau khi cưới nhau, anh Lu lại phát hiện cô Wei qua lại với một người đàn ông khác ngoài hôn nhân, chính vì vậy mới có màn bắt quả tang ở trên. Anh Lu rất tức giận khi biết vợ ngoại tình, liền rủ bạn bè tới đánh ghen.

Về phía cô Wei, cô giãi bày rằng suốt khoảng thời gian yêu anh Wu, cô không hề nhận được sự cam kết vững chắc nào về hôn nhân, trong khi cái thai trong bụng cô ngày một lớn lên. Biết con mình cần có một người bố, cô Wei đã táo bạo kết hôn với anh Lu, thậm chí còn lừa dối rằng đứa con là của anh Lu.

Sau khi kết hôn, cô Wei lại cảm thấy không được hạnh phúc nên đã nhiều lần đề nghị ly hôn với anh Lu nhưng không được chấp thuận. Quá uất ức, cô Wei liền quay lại với anh Wu, đồng thời vẫn giấu giếm chuyện cô đã kết hôn với anh Lu.

Cô Wei cho biết thêm rằng cậu con trai mà cô sinh ra chính là cốt nhục của anh Wu. Nhưng kể từ khi anh Lu biết sự thật, anh ta đã giữ đứa trẻ và bắt cô Wei phải đưa ra 180.000 nhân dân tệ (hơn 650 triệu đồng) thì mới trả con.

Trước cáo buộc này, anh Lu khẳng định mình không hề đe dọa tống tiền. Anh Lu vẫn tưởng đứa trẻ là con ruột của mình nên mới giữ. Còn về số tiền 180.000 nhân dân tệ, anh Lu nói rằng đó là tiền cưới hỏi mà anh đã tặng cho cô Wei, nay muốn đòi lại.

Hiện tại, 3 người đang chờ kết quả xét nghiệm ADN của đứa trẻ để xác định ai mới là bố ruột, sau đó mới tính đến những phương án tiếp theo. Vụ việc này hiện đang gây xôn xao dư luận với rất nhiều chỉ trích hướng về phía cô Wei, cho rằng cô là kẻ tham lam, đa tình, coi hôn nhân như trò đùa, cuối cùng khiến chính bản thân muối mặt và người chịu ảnh hưởng nhiều nhất lại chính là đứa con.