Dân mạng truy lùng gã đàn ông dùng chân đạp người phụ nữ đi xe đạp ngã lăn ra đường

Xã hội 18/01/2018 19:56

Đang chạy xe đạp trên đường, người phụ nữ bị một người đàn ông chạy xe máy dùng chân đạp vào giỏ hàng khiến chị ngã xuống đường.

Sự việc được một người dùng Facebook tên A.K quay lại rồi chia sẻ trên mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ, đoạn clip đã khiến cộng đồng mạng sôi sục.

Kèm theo clip, người đăng còn kể lại chi tiết vụ việc như sau:

“Người đàn ông áo xanh chạy xe máy giơ chân đạp sọt hàng khiến người phụ nữ đi xe đạp ngã sõng soài trên đường nhiều phương tiện qua lại.

Sự việc được cho là xảy ra trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội”.

Dân mạng truy lùng gã đàn ông dùng chân đạp người phụ nữ đi xe đạp ngã lăn ra đường - Ảnh 1
Đoạn clip được chia sẻ trên một fanpage nổi tiếng - Ảnh chụp màn hình

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều lên tiếng chỉ trích hành động của người đàn ông này.

Theo họ, đây là hành động vô văn hóa, mất nhân tính vì có thể khiến nạn nhân gặp nguy hiểm.

“Ôi trời, sao nhẫn tâm dữ vậy. Người ta bán hàng rong, cũng là làm ăn chân chính chứ có gây ảnh hưởng đến ai đâu mà đạp ngã người ta vậy”, T.Đ bình luận.

Dân mạng truy lùng gã đàn ông dùng chân đạp người phụ nữ đi xe đạp ngã lăn ra đường - Ảnh 2
Hành động của người đàn ông áo xanh bị cư dân mạng ném đá

“Tội cho người phụ nữ yếu đuối, phải gánh gồng chật vật vậy mà còn bị hiếp đáp”, G.V.H bày tỏ sự thương cảm với nạn nhân.

“May mắn là chị này vẫn an toàn. Đặt trường hợp phía sau có xe ô tô, container hay xe tải lao tới thì thử hỏi hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào", bình luận của Y.H.

Dân mạng truy lùng gã đàn ông dùng chân đạp người phụ nữ đi xe đạp ngã lăn ra đường - Ảnh 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng lên tiếng chỉ trích sự vô tâm của cộng đồng khi nhìn thấy người phụ nữ ngã ra đường nhưng không một ai dừng lại giúp đỡ.

“Người đạp chị kia ngã ý thức kém không nói, đằng này những người đi đường cũng chẳng ai dừng lại giúp đỡ, phải chăng con người ngày nay đều mắc bệnh vô cảm hết rồi?”, T.T bức xúc.

Hiện cộng đồng mạng vẫn đang "săn lùng" danh tính của người đàn ông trong clip. 

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Từ khóa:   Facebook mạng xã hội đạp người bán hàng rong

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