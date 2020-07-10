Đám cưới vắng tanh, cô dâu khóc lóc xin bạn bè đến dự: Hóa ra phạm phải 1 sai lầm nên bị quay lưng

Xã hội 10/07/2020 17:10

Vì quá vắng khách, cô dâu đã khóc lóc, xin mọi người đến dự đám cưới của mình. Hóa ra mọi việc bắt nguồn từ cách mời cưới của cô nàng.

Trong đám cưới, cô dâu chú rể luôn mong muốn nhận được sự chúc phúc từ bạn bè, người thân. Thế mà mới đây, một cô dâu đã phải khóc lóc, xin mọi người đến dự đám cưới của mình vì người đến dự quá ít.

moi cuoi 1
Cô dâu khóc lóc, xin mọi người đến dự đám cưới của mình vì quá vắng khách - Ảnh: Internet

Câu chuyện được một người bạn của cô dâu chia sẻ trên mạng xã hội: “Khổ thân con bạn em đến đám cưới nó mà cứ thấy vắng tanh vắng teo. Bạn bè thì chẳng thấy đâu mà chỉ quanh đi quẩn lại có mấy anh em họ hàng trong gia đình.

Em hỏi nó thì nó cũng bảo không có hiềm khích với ai cả. Nó mới giải thích là do bận bịu công việc nên nó chỉ mời mọi người qua mạng xã hội. Nhưng không ngờ mọi người lại nghĩ bụng rồi không đến.

moi cuoi 2
Dòng thông báo của cô gái trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Em mới vào kiểm tra xem nó đăng gì thì mới thấy như vậy. Nhìn qua thì em cũng không thể chấp nhận được vì đời nào ai đi mời cưới mà lại bảo như thế kia".

Kèm theo đó, cô bạn này còn chia sẻ thêm hình ảnh lời mời cưới của cô dâu. Theo đó, thay vì mời cưới bằng thiệp thông thường, cô dâu chọn cách thông báo trên Facebook. Trong thời buổi hiện đại, đây có lẽ là cách đơn giản và nhanh chóng nhất.

moi cuoi 3
Đây là bài học đắt giá dành cho các cặp đôi sắp cưới - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cô nàng lại đăng thông báo chỉ 1 ngày trước buổi tiệc quan trọng. Cuối cùng, mọi người cũng đã hiểu lý do vì sao cô nàng phải lên Facebook xin mọi người đến dự đám cưới của mình.

Nhiều cư dân mạng cho rằng cô dâu không tôn trọng khách mời khi mời cưới bằng thông báo ngắn trên Facebook cá nhân. Đây cũng chính là bài học dành cho các cặp đôi chuẩn bị kết hôn, đừng vì một sai lầm nhỏ mà khiến ngày cưới mất vui.

Dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện hy hữu trên vẫn đang gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. 

Bị cô dâu ‘bóc phốt’ đi đám cưới bằng tiền âm phủ, bạn gái cũ của chú rể mỉa mai: ‘Ai biểu mời’

Bị cô dâu ‘bóc phốt’ đi đám cưới bằng tiền âm phủ, bạn gái cũ của chú rể mỉa mai: ‘Ai biểu mời’

Được mời dự đám cưới người yêu cũ, cô gái tặng phong bì bằng tiền âm phủ. Khi bị cô dâu “bóc phốt”, cô gái này không ngần ngại đáp trả.

Xem thêm
Từ khóa:   mời cưới trên Facebook gây bão trên mạng xã hội cô dâu chú rể

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản