Vì quá vắng khách, cô dâu đã khóc lóc, xin mọi người đến dự đám cưới của mình. Hóa ra mọi việc bắt nguồn từ cách mời cưới của cô nàng.

Trong đám cưới, cô dâu chú rể luôn mong muốn nhận được sự chúc phúc từ bạn bè, người thân. Thế mà mới đây, một cô dâu đã phải khóc lóc, xin mọi người đến dự đám cưới của mình vì người đến dự quá ít.

Cô dâu khóc lóc, xin mọi người đến dự đám cưới của mình vì quá vắng khách - Ảnh: Internet

Câu chuyện được một người bạn của cô dâu chia sẻ trên mạng xã hội: “Khổ thân con bạn em đến đám cưới nó mà cứ thấy vắng tanh vắng teo. Bạn bè thì chẳng thấy đâu mà chỉ quanh đi quẩn lại có mấy anh em họ hàng trong gia đình.

Em hỏi nó thì nó cũng bảo không có hiềm khích với ai cả. Nó mới giải thích là do bận bịu công việc nên nó chỉ mời mọi người qua mạng xã hội. Nhưng không ngờ mọi người lại nghĩ bụng rồi không đến.

Dòng thông báo của cô gái trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Em mới vào kiểm tra xem nó đăng gì thì mới thấy như vậy. Nhìn qua thì em cũng không thể chấp nhận được vì đời nào ai đi mời cưới mà lại bảo như thế kia".

Kèm theo đó, cô bạn này còn chia sẻ thêm hình ảnh lời mời cưới của cô dâu. Theo đó, thay vì mời cưới bằng thiệp thông thường, cô dâu chọn cách thông báo trên Facebook. Trong thời buổi hiện đại, đây có lẽ là cách đơn giản và nhanh chóng nhất.

Đây là bài học đắt giá dành cho các cặp đôi sắp cưới - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cô nàng lại đăng thông báo chỉ 1 ngày trước buổi tiệc quan trọng. Cuối cùng, mọi người cũng đã hiểu lý do vì sao cô nàng phải lên Facebook xin mọi người đến dự đám cưới của mình.

Nhiều cư dân mạng cho rằng cô dâu không tôn trọng khách mời khi mời cưới bằng thông báo ngắn trên Facebook cá nhân. Đây cũng chính là bài học dành cho các cặp đôi chuẩn bị kết hôn, đừng vì một sai lầm nhỏ mà khiến ngày cưới mất vui.

Dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện hy hữu trên vẫn đang gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

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