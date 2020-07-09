Trên đường đi làm, người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sáng nay (9/7), tại đường Tôn Đức Thắng, nối giữa quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong. Nạn nhân là bà N.T.H (sinh năm 1966, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến bà H. tử vong - Ảnh: Internet

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 15 phút, chiếc xe ben mang biển số 43C-184… do tài xế Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1972, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển, lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, hướng từ cầu vượt Ngã Ba Huế về quận Liên Chiểu.

Khi đến gần giao lộ với đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do bà H. điều khiển.

Vụ tai nạn giao thông khiến bà H. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy và xe ben đều bị hư hỏng nặng. Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết, bà H. đang trên đường đi làm thì gặp tai nạn đau lòng.

Mới đây, tại Bình Chánh (TP. HCM) cũng vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong. Theo đó, vào khoảng 8 giờ sáng 8/7, xe tải mang biển số 51D-301.75 chạy trên đường Vĩnh Lộc, hướng từ đường Trần Văn Giàu về đường Nguyễn Thị Tú.

Khi xe chạy đến khu vực ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. HCM thì xảy ra va chạm với xe máy do ông N.V.T (49 tuổi, quê Thái Bình, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển.

Người dân xót xa trước vụ tai nạn khiến ông T. tử vong - Ảnh: Internet

Vụ va chạm khiến ông T. và xe máy ngã xuống đường, bị xe tải chèn lên người dẫn đến tử vong. Ngay sau khi nhận được tin về vụ tai nạn nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau tai nạn khiến người đi xe máy tử vong, xe tải kéo lê xe máy rồi bốc cháy dữ dội Đang đi trên đường, chiếc xe tải va chạm với chiếc xe máy khiến nạn nhân tử vong. Chiếc xe tải kéo lê xe máy rồi bốc cháy dữ dội.

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