Cười xỉu cảnh bé gái vừa chạy vừa kéo quần để kịp lên múa, thần thái tự tin đáng 100 điểm

Xã hội 08/12/2019 15:28

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh bé gái vừa chạy vừa kéo quần trên sân khấu được mọi người chia sẻ, bình luận liên tục.

Từ trước đến nay, những clip hài hước trong những buổi biểu diễn văn nghệ của các bé mầm non luôn nhận được sự yêu thích của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm trẻ mầm non biểu diễn văn nghệ khiến dân mạng xôn xao. 

Theo hình ảnh trong clip, một nhóm trẻ trình diễn văn nghệ. Trong khi các bạn khác đang diễn thì một bé gái dễ thương đứng trên sân khấu kéo quần để kịp diễn cùng bạn. Cô bé vừa kéo, vừa chạy đến chỗ mọi người. Mặc dù liên tục vấp té nhưng cô bé vẫn kiên trì kéo quần, chạy đến biểu diễn. 

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Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh cô bé vừa chạy vừa kéo quần - Ảnh cắt từ clip

May mắn là cuối cùng cô bé cũng kịp vào đội hình, múa cùng các bạn. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý nhất là thần thái tự tin của cô bé và khả năng bắt nhịp cùng đồng đội. 

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã gây xôn xao mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều hết lời khen ngợi cô bé đáng yêu, hài hước.

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Đoạn clip hiện vẫn đang gây bão mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip
 

“Đã bảo nhà bao việc rồi cứ bắt lên múa là thế nào? Quạu tím người luôn đó”, một bình luận hài hước từ cư dân mạng.

“Nhìn vừa tội vừa buồn cười, cho bé 100 điểm tự tin và thần thái nhé. Dù lên trễ nhưng vẫn bắt bài kịp múa với các bạn”, nhiều người hết lời khen ngợi cô bé.

"Trời ơi, nhìn bả bì bạch chạy lên sân khấu để kịp diễn với bạn mà thương gì đâu. Mình chỉ thắc mắc một chuyện là sao cô giáo không mặc quần áo tử tế cho bé trước nhỉ? Để bé té vậy nhìn cũng tội", một số cộng đồng mạng thắc mắc lý do cô bé không được mặc quần trước khi diễn.

Hiện đoạn clip dễ thương này vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bình luận liên tục. 

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