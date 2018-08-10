Con trai sát hại cha mẹ gần 80 tuổi, đâm trọng thương cháu ruột ở Vĩnh Long

Xã hội 10/08/2018 20:13

Võ Văn Tuấn là nghi can trong vụ án sát hại cha mẹ ruột và đâm trọng thương cháu gái.

Hôm nay (10/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Theo Công lý, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ người dân xã Phú Lộc, huyện Tam Bình về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Con trai sát hại cha mẹ gần 80 tuổi, đâm trọng thương cháu ruột ở Vĩnh Long - Ảnh 1

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiền Phong.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Tam Bình nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Danh tính các nạn nhân được xác định là: ông Võ Văn Á (75 tuổi) và vợ là bà Trần Thị Lang (71 tuổi). Người bị thương nặng là Hồ Đan Thanh (18 tuổi), được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm là Võ Văn Tuấn, con ruột của vợ chồng ông Á và là cậu ruột của nạn nhân Thanh.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tạm giữ Tuấn để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

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