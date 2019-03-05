Vụ việc con trai kéo mẹ lên cạnh mộ cha, trói vào gốc cây rồi đánh đến tử vong gây xôn xao dư luận địa phương.

Sáng nay (5/3), Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Hải (30 tuổi, ngụ thôn Văn Cang, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân không ai khác chính là mẹ ruột của Hải.

Theo điều tra ban đầu, chiều 3/3, Hải và mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Thảo (64 tuổi, ngụ cùng địa phương) xảy ra mâu thuẫn vì Hải cho rằng mẹ bị ma nhập nên kéo mẹ lên cạnh mộ cha trong khu vực nghĩa địa gần nhà. Tại đây, đối tượng đánh đập dã man bà Thảo để "trừ tà". Chưa dừng lại ở đó, Hải dùng dây trói mẹ vào gốc cây rồi dùng cuốc tra khảo "con ma" trong người mẹ.

Con trai đưa mẹ lên nghĩa địa đánh đập dã man đến tử vong vì tưởng bị ma nhập - Ảnh minh họa: Internet

Sau một hồi đánh đập dã man, Hải quay về nhà lấy dao trở lại nghĩa địa đâm rồi dùng đá đập khắp người mẹ để "bắt con ma". Thấy bà Thảo đã tử vong, Hải lấy đất, đá, lá cây phủ lấp lên người, sau đó về nhà tắm giặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau người dân phát hiện sự việc và báo công an. Nghi phạm Hải bị bắt giữ phục vụ điều tra.

Theo chính quyền địa phương, Nguyễn Thành Hải mắc bệnh tâm thần, gia cảnh bà Thảo cũng rất khó khăn. Khoảng 6 tháng trước, sau khi chồng qua đời vì bệnh ung thư, một mình bà Thảo chăm nuôi Hải. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tức giận vì sàn nhà vương vãi cơm thừa, con trai đánh mẹ tử vong Chẳng ai ngờ chỉ vì một lý do nhỏ nhặt mà Phan Văn Thìn đã ra tay đánh mẹ chấn thương sọ não. Sau 7 ngày điều trị, nạn nhân đã không qua khỏi.

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