Con trai kéo mẹ già lên nghĩa địa đánh đến tử vong vì tưởng bị ma nhập

Xã hội 05/03/2019 16:57

Vụ việc con trai kéo mẹ lên cạnh mộ cha, trói vào gốc cây rồi đánh đến tử vong gây xôn xao dư luận địa phương.

Sáng nay (5/3), Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Hải (30 tuổi, ngụ thôn Văn Cang, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân không ai khác chính là mẹ ruột của Hải.

Theo điều tra ban đầu, chiều 3/3, Hải và mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Thảo (64 tuổi, ngụ cùng địa phương) xảy ra mâu thuẫn vì Hải cho rằng mẹ bị ma nhập nên kéo mẹ lên cạnh mộ cha trong khu vực nghĩa địa gần nhà. Tại đây, đối tượng đánh đập dã man bà Thảo để "trừ tà". Chưa dừng lại ở đó, Hải dùng dây trói mẹ vào gốc cây rồi dùng cuốc tra khảo "con ma" trong người mẹ.

Con trai kéo mẹ già lên nghĩa địa đánh đến tử vong vì tưởng bị ma nhập - Ảnh 1
Con trai đưa mẹ lên nghĩa địa đánh đập dã man đến tử vong vì tưởng bị ma nhập - Ảnh minh họa: Internet

Sau một hồi đánh đập dã man, Hải quay về nhà lấy dao trở lại nghĩa địa đâm rồi dùng đá đập khắp người mẹ để "bắt con ma". Thấy bà Thảo đã tử vong, Hải lấy đất, đá, lá cây phủ lấp lên người, sau đó về nhà tắm giặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau người dân phát hiện sự việc và báo công an. Nghi phạm Hải bị bắt giữ phục vụ điều tra.

Theo chính quyền địa phương, Nguyễn Thành Hải mắc bệnh tâm thần, gia cảnh bà Thảo cũng rất khó khăn. Khoảng 6 tháng trước, sau khi chồng qua đời vì bệnh ung thư, một mình bà Thảo chăm nuôi Hải. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tức giận vì sàn nhà vương vãi cơm thừa, con trai đánh mẹ tử vong

Tức giận vì sàn nhà vương vãi cơm thừa, con trai đánh mẹ tử vong

Chẳng ai ngờ chỉ vì một lý do nhỏ nhặt mà Phan Văn Thìn đã ra tay đánh mẹ chấn thương sọ não. Sau 7 ngày điều trị, nạn nhân đã không qua khỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   nghịch tử con giết mẹ giết người ở Bình Định

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 0 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 12 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày