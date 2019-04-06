‘Con cứ ăn đi, mẹ no rồi’ câu nói của người mẹ nghèo khiến triệu trái tim xúc động

Để con được ấm no, mẹ luôn nhận mọi khổ cực về phía bản thân mình. Bà mẹ trong câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã âm thầm chịu đói để đứa con nhỏ có thể ăn no khiến ai nấy đều không khỏi xúc động và nhớ về mẹ của mình.

Mẹ là người luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ để con cái có thể có một cuộc sống tốt nhất. Chính vì vậy, những câu chuyện về mẹ luôn khiến mọi người xúc động.

Mới đây nhất, chủ nhân tài khoản X.H chia sẻ một câu chuyện về tình mẫu tử khiến nhiều người không kiềm được nước mắt. Theo đó, người mẹ này chỉ đủ tiền để chi trả cho một bát phở nên chị chỉ ngồi nhìn đứa con nhỏ của mình ăn.

Người mẹ sẵn sàng chịu đói để con mình có thể có được bữa ăn ngon - Ảnh: Facebook

“Con cứ ăn đi, mẹ no rồi

Hai mẹ con này là khách của quán mình sáng nay đấy mọi người, chắc hai mẹ con mới từ quê lên nhìn đến là khắc khổ. Bà mẹ vào gọi 1 bát phở cho riêng ông con rồi ngồi chỉ nhìn ông con ăn. Đứa con hỏi mẹ sao không ăn, mẹ chỉ nói mẹ no rồi. Mình thấy thương quá, nhớ lại cảnh mẹ mình khi xưa nhà cũng nghèo đói thiếu thốn như vậy. Mới chạy lại bảo: Cô ơi, cô ăn 1 bát nhé con mời không không lấy tiền đâu... thì cô chỉ lắc đầu và không nói gì. Sau ông con ăn xong thì mình cũng không lấy tiền, hai mẹ con cảm ơn rối rít rồi nhanh chân ra về”.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện đã nhận được rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng xúc động trước tình cảm người mẹ dành cho đứa con và chia sẻ lại những câu chuyện khó quên về mẹ của mình.

“Đây là câu nói dối kinh điển của tất cả các bà mẹ. Hồi lúc mình còn nhỏ, mẹ cũng hay nói dối như vậy để nhường phần ăn cho chị em mình”, A.H bình luận.

“Trên đời này, chỉ có cha mẹ là người thương yêu con cái vô điều kiện. Giờ mình lớn rồi nhưng mẹ vẫn phải chăm sóc, lo lắng từng chút một. Mỗi lần gọi là lại hỏi thăm đủ thứ, rồi gửi thức ăn lên. Mẹ lúc nào cũng chỉ lo con đói”, C.S kể lại câu chuyện về mẹ mình.

Mặc dù đã nhiều giờ trôi qua nhưng câu chuyện trên vẫn đang được cộng đồng mạng liên tục bình luận và chia sẻ trên các diễn đàn.

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