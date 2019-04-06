‘Con cứ ăn đi, mẹ no rồi’ câu nói của người mẹ nghèo khiến triệu trái tim xúc động

Xã hội 06/04/2019 11:56

Để con được ấm no, mẹ luôn nhận mọi khổ cực về phía bản thân mình. Bà mẹ trong câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã âm thầm chịu đói để đứa con nhỏ có thể ăn no khiến ai nấy đều không khỏi xúc động và nhớ về mẹ của mình.

Mẹ là người luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ để con cái có thể có một cuộc sống tốt nhất. Chính vì vậy, những câu chuyện về mẹ luôn khiến mọi người xúc động.

Mới đây nhất, chủ nhân tài khoản X.H chia sẻ một câu chuyện về tình mẫu tử khiến nhiều người không kiềm được nước mắt. Theo đó, người mẹ này chỉ đủ tiền để chi trả cho một bát phở nên chị chỉ ngồi nhìn đứa con nhỏ của mình ăn. 

‘Con cứ ăn đi, mẹ no rồi’ câu nói của người mẹ nghèo khiến triệu trái tim xúc động - Ảnh 1
Người mẹ sẵn sàng chịu đói để con mình có thể có được bữa ăn ngon - Ảnh: Facebook

 “Con cứ ăn đi, mẹ no rồi

Hai mẹ con này là khách của quán mình sáng nay đấy mọi người, chắc hai mẹ con mới từ quê lên nhìn đến là khắc khổ. Bà mẹ vào gọi 1 bát phở cho riêng ông con rồi ngồi chỉ nhìn ông con ăn. Đứa con hỏi mẹ sao không ăn, mẹ chỉ nói mẹ no rồi. Mình thấy thương quá, nhớ lại cảnh mẹ mình khi xưa nhà cũng nghèo đói thiếu thốn như vậy. Mới chạy lại bảo: Cô ơi, cô ăn 1 bát nhé con mời không không lấy tiền đâu... thì cô chỉ lắc đầu và không nói gì. Sau ông con ăn xong thì mình cũng không lấy tiền, hai mẹ con cảm ơn rối rít rồi nhanh chân ra về”.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện đã nhận được rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng xúc động trước tình cảm người mẹ dành cho đứa con và chia sẻ lại những câu chuyện khó quên về mẹ của mình.

“Đây là câu nói dối kinh điển của tất cả các bà mẹ. Hồi lúc mình còn nhỏ, mẹ cũng hay nói dối như vậy để nhường phần ăn cho chị em mình”, A.H bình luận.

“Trên đời này, chỉ có cha mẹ là người thương yêu con cái vô điều kiện. Giờ mình lớn rồi nhưng mẹ vẫn phải chăm sóc, lo lắng từng chút một. Mỗi lần gọi là lại hỏi thăm đủ thứ, rồi gửi thức ăn lên. Mẹ lúc nào cũng chỉ lo con đói”, C.S kể lại câu chuyện về mẹ mình.

Mặc dù đã nhiều giờ trôi qua nhưng câu chuyện trên vẫn đang được cộng đồng mạng liên tục bình luận và chia sẻ trên các diễn đàn.

Chẳng xem pháo hoa hay đón giao thừa, cô con gái phụ mẹ đẩy chiếc xe rác cao ngất trong đêm 30 khiến nhiều người xúc động

Chẳng xem pháo hoa hay đón giao thừa, cô con gái phụ mẹ đẩy chiếc xe rác cao ngất trong đêm 30 khiến nhiều người xúc động

Hình ảnh hai mẹ con đêm 30 Tết vẫn tất bật đi thu gom rác để giữ cho đường phố được sạch đẹp trong dịp năm mới được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người cảm thấy biết ơn.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện xúc động câu nói của mẹ tình mẹ

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 3 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản