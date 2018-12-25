‘Cô ơi cô đi đâu tôi chở đi cho, đi giùm tôi đi cô’, xót lòng lời thỉnh cầu của cụ ông chạy xe ôm truyền thống

Ở cái tuổi đáng lý ra phải ở nhà hưởng phước cùng con cháu thì ông cụ lại phải lăn lộn ngoài đường để kiếm sống. Nghe ông cụ đáng tuổi ông mình nói “cô ơi cô về đâu tui chở cô cho, cô đi giùm tui đi cô”, ngay cả những người cứng rắn nhất cũng không cầm được nước mắt.

Mình vừa ở quê lên, xe thả ngay trước trường Đại Học Dược, tầm lúc 9 giờ hay sao đó thì có ông cụ đáng tuổi ông ngoại mình chạy đến và xin ‘cô ơi cô về đâu tui chở cô cho cô đi giùm tôi đi cô’.

Nhìn cụ lớn tuổi rồi mà còn chạy xe ôm nhìn thương cụ lắm. Nhưng do mình ở xa ở Gò Vấp, đang ở đó là quận 5 sợ cụ chạy đường xa nguy hiểm, lại là buổi tối và mình cũng đang chờ bạn đến đón, nên mình không đi. Mình mang cho cụ vài cái bánh bò và trái cây mình mang từ quê lên. Cụ nhận lấy và cảm ơn mình sau đó ăn ngay như thể rất đói. Mình nói mình ở xa lắm tận Gò Vấp lận, cụ nói ‘không sao đâu cô tôi chạy được mà’. Mình muốn rớt nước mắt và gửi cụ ít tiền, xin cụ nhận giúp. Nhìn cụ như vậy mình thấy thương lắm.

Câu nói của ông cụ khiến nhiều người không khỏi xúc động - Ảnh: Facebook

Tuổi đó thì đáng ra nên ở nhà và được con cháu phụng dưỡng rồi, đằng này cụ lại phải đi ra ngoài chạy xe như vậy đến đêm vẫn chưa về. Ai có đi ngang qua đó cần xe ôm thì đi giúp cụ để cụ có thể trang trải thêm và có thể về nhà sớm hơn chứ không làm mãi đến khuya vậy chưa về hoặc mọi người có lòng hảo tâm thì gửi cụ chút ít.

Không biết mọi người có ai giống mình là rất thương những người già mà phải kiếm sống mưu sinh cực khổ. Mình không phải cao cả gì nhưng thật sự là bây giờ tụi mình sống sung sướng lắm rồi còn những người già cả lớn tuổi như vậy mà lại phải đi mưu sinh vất vả vậy mong mọi người hãy chung tay giúp đỡ cụ nhé”.

Cộng đồng mạng hy vọng ông cụ nhận được nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng để có cuộc sống tốt hơn - Ảnh: Facebook

Câu chuyện của cô gái trẻ được mọi người liên tục bình luận và chia sẻ. Ai nấy đều vô cùng thương cảm cho hoàn cảnh của cụ. Mọi người hy vọng cụ sẽ không tiếp tục chạy xe ôm nữa vì công việc này rất nguy hiểm với người cao tuổi.

“Mong rằng có mạnh thường quân nào đó giúp cụ đi chứ nhìn cụ mà rớt nước mắt luôn”, L.K xúc động.

“Nếu gặp thì mình cũng chỉ có thể giúp ít tiền chứ kêu mình ngồi sau tay lái của ông chắc mình cũng không dám, nhìn ông như thế chạy một mình còn khó chứ nói gì chở thêm ai”, M.A bình luận.

Khi chúng ta ngủ say, đâu đó vẫn còn có những mảnh đời bất hạnh phải vất vả mưu sinh - Ảnh: Hoàng Thái

“Mình cũng rất thương những người như vậy. Càng già càng thương, không biết bao nhiêu lần mình đã mua mớ rau, con cá giúp mấy bà ngồi co ro một mình. Có lần bà kia còn 2 nải chuối chín đến nỗi nó muốn rớt từng quả, thấy thương quá mua giúp, mang về chả ăn được quả nào nguyên vẹn nhưng vẫn vui lòng. Cứ thấy người già nào bán hàng còn 1 tý như vậy là mình mua hết, cho họ nhanh chóng được về nghỉ ngơi, tội nghiệp”, A.M chia sẻ.