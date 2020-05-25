‘Cô Minh Hiếu’ được mẹ để lại trăm cây vàng khoe người chồng thứ 11, nhìn bộ đồ mặc mà choáng

Mới đây, “cô Minh Hiếu" chủ nhân sở hữu 7 miếng đất, nổi tiếng với câu đi đường quyền đã livestream khoe nhan sắc người chồng thứ 11 khiến ai cũng bất ngờ.
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Thời gian gần đây, “cô Minh Hiếu” là một trong những nhân vật nổi như cồn trên mạng xã hội. Không chỉ nổi tiếng với hot trend “đi đường quyền”, nhân vật này còn gây chú ý với sở thích đeo một số lượng vàng lớn trên người và có lối nói chuyện vô cùng hài hước.
Được biết, Minh Hiếu là người chuyển giới, từng xuất hiện trên một chương trình truyền hình kể về hành trình thay đổi cuộc đời của mình. Nhân vật này cũng xác nhận đã từng trải qua 10 đời chồng. Trong livestream mới nhất, “cô Minh Hiếu” đã giới thiệu người chồng thứ 11 với fan.
Cụ thể, trong livestream ngày 24/5, cô Hiếu xuất hiện cùng với một chàng trai trẻ. Cả hai không chỉ nắm tay nhau cười vui vẻ mà còn nói chuyện vô cùng tình cảm. Cô giới thiệu: “Đây là chồng sắp cưới của chị, chồng thứ 11”.
Sau lời giới thiệu của Minh Hiếu, nam thanh niên này cũng lên tiếng: “Anh tên là Thành, Nguyễn Bá Thành, đang chuẩn bị đính hôn với chị Hiếu. Chị Hiếu của các em nhưng là baby của anh”.
Ngoài danh tính người chồng thứ 11, livestream này còn gây chú ý vì “cô Minh Hiếu” diện một bộ trang phục vô cùng lộng lẫy.
Nhiều người để lại lời chúc mừng cho cô và chồng mới. Tuy nhiên, không ít fan cho rằng cả hai chỉ đang chuẩn bị để hợp tác trong dự án mới. Mặc dù chưa rõ đây là tuyên bố thật hay quảng cáo nhưng đoạn livestream này hiện vẫn đang gây bão mạng xã hội.