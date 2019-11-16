Cô giáo Nghệ An đỡ đẻ cho học sinh cũ bên đường, đón bé trai kháu khỉnh nặng 3kg chào đời

Trên đường đi dạy về, các cô giáo nhìn thấy một sản phụ đẻ rơi giữa đường nên đã hỗ trợ, bé trai 3kg chào đời an toàn.

Mới đây, trao đổi với báo chí, các bác sĩ khoa sản Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận đang chăm sóc mẹ con sản phụ đẻ rơi giữa đường được các cô giáo giúp đỡ. Hiện sức khoẻ của hai mẹ con đều đã ổn định. Nhờ được các cô giáo giúp đỡ mà bé trai chào đời an toàn - Ảnh: Internet Trước đó vào khoảng 11 giờ trưa 15/11, cô giáo Lương Thị May (giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú và THCS Phà Đánh, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) và Lô Thị Thắm (giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú và THCS Huồi Tụ) đi làm về thì gặp một sản phụ chuyển dạ, chuẩn bị sinh con giữa đường.

Trong lúc người nhà sản phụ chưa biết phải xử lý thế nào thì hai cô giáo đã cùng cán bộ y tế địa phương hỗ trợ sinh con thành công. Bé trai nặng 3kg, rất khoẻ mạnh. Tuy nhiên, sau khi sinh khoảng 30 phút nhau thai vẫn chưa bị đẩy ra khiến sản phụ mất sức, cơ thể yếu ớt. Ngay sau đó, mọi người đã đỡ sản phụ lên xe, đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.

Sản phụ đẻ rơi trên đường cũng chính là học trò cũ của cô May - Ảnh: Internet Nhờ được cấp cứu kịp thời nên cả hai mẹ con sản phụ đều an toàn, sức khỏe đã hồi phục. Được biết sản phụ cũng chính là học trò cũ của cô May. Cách đây không lâu, tại Nghệ An cũng xảy ra trường hợp một sản phụ sinh con giữa đường. Cụ thể vào khoảng 12 giờ ngày 8/10, một cặp vợ chồng trú ở xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương, Nghệ An) đang trên đường đến Trung tâm Y tế huyện Quế Phong để sinh con thì sản phụ bất ngờ trở dạ. Cách đây không lâu, tại Nghệ An cũng vừa xảy ra trường hợp tương tự - Ảnh: Internet Vì tình huống nguy cấp nên người chồng đã đỡ đẻ cho vợ ngay bên đường. Sau khi bé trai chào đời, người chồng lấy khăn quấn con để khỏi lạnh, đồng thời cắt rốn cho đứa trẻ. Xử lý xong, người chồng lại tiếp tục chở vợ con đến trung tâm y tế để được chăm sóc.

Tài xế Thanh Hóa đỡ đẻ cho sản phụ trên xe lúc 3 giờ sáng Trên đường đến bệnh viện, sản phụ bất ngờ bị vỡ ối. Nam tài xế trẻ đã cùng người chồng đỡ đẻ cho chị.

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