Cô gái trẻ bỏ lại xe máy trên cầu Bến Thủy, gieo mình xuống sông Lam

Xã hội 30/05/2022 12:45

Lực lượng chức năng ở Nghệ An đang triển khai việc tìm kiếm tung tích cô gái bỏ lại xe máy trên cầu Bến Thủy, gieo mình xuống sông Lam.

Nguồn tin từ VietNamNet, trưa 30/5, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Nghệ An cho biết, khuya ngày 29/5, đơn vị này nhận được tin báo có một cô gái nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn. 

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Danh tính người nhảy cầu được xác định là chị V.T.H (sinh năm 1997), trú tại xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Cô gái trẻ bỏ lại xe máy trên cầu Bến Thủy, gieo mình xuống sông Lam - Ảnh 1
Chị H. để lại xe máy trên cầu Bến Thủy, gieo mình xuống sông Lam. Ảnh: VietNamNet

 

Cô gái trẻ bỏ lại xe máy trên cầu Bến Thủy, gieo mình xuống sông Lam - Ảnh 2
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm tung tích cô gái trên sông. Ảnh: VietNamNet

 

Thông tin thêm về sự việc, báo Pháp luật TPHCM cho biết, khoảng gần 22 giờ đêm 29/5, người dân phát hiện một phụ nữ đi xe máy ra dừng trên cầu Bến Thủy (bắt qua sông Lam nối hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An). Ngay sau đó, cô gái mất tích, để lại chiếc xe máy ở làn xe máy cầu Bến Thủy.

Trong đêm có rất nhiều người dân ra cầu Bến Thủy dõi xuống sông Lam quan sát, nhưng không có người nào dám xuống sông tìm kiếm.

Trưa 30/5, lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ và người thân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chị V.T.H ở hạ nguồn sông Lam.

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Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ tại khu vực Vực Giồng, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, thuộc hạ nguồn sông Hiếu.

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Từ khóa:   nhảy sông Lam nhảy cầu Bến Thủy Nghệ An

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