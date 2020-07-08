Cô gái bán dạo nghẹn ngào vì bị 2 thanh niên bắt ăn hết 10 cây kẹo mới trả tiền: Lấy cuộc sống người khác ra tiêu khiển có gì vui?

Nhiều giờ qua, đoạn clip gây bức xúc ghi lại cảnh 2 thanh niên trêu ghẹo, bắt cô gái bán kẹo dạo ăn hết 10 cây kẹo mới trả tiền thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.

Vì cuộc sống mưu sinh, mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường riêng. Chỉ cần đó là một công việc chính đáng, không vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức thì không ai có quyền chế giễu hay xem thường. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được sự tôn trọng của người khác đối với công việc của mình.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gây bức xúc ghi lại cảnh cô gái bán kẹo dạo bị 2 thanh niên trêu chọc, ép ăn hết 10 cây kẹo rồi mới chịu trả tiền nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Theo hình ảnh trong clip, cô gái trong trang phục hình gấu bị 2 thanh niên trêu ghẹo, bắt ăn liên tục 10 cây kẹo để nhận được tiền. Cô gái đành làm theo yêu cầu để lấy 80.000 đồng. Khi ăn đến cây thứ 7, cô ngừng ăn và lau nước mắt. Dù vậy, 2 chàng trai vẫn bắt cô phải ăn tiếp. Video được chính những thanh niên này quay lại, đăng lên mạng xã hội.

Trong clip, cả hai còn tỏ ra hả hê khi thấy cô gái trẻ chật vật ăn hết số kẹo trên. Bên cạnh đó, họ cũng liên tục cảnh báo nếu bị sao sẽ không đưa đến bệnh viện.

Đoạn clip gây bức xúc ghi lại cảnh cô gái bị ép ăn kẹo gây bão mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Ai nấy đều cho rằng việc 2 chàng trai trẻ lấy cuộc sống mưu sinh của người khác làm trò cười là điều không thể chấp nhận được.

“Miễn là không trái pháp luật nghề nào cũng đáng quý. 2 thanh niên này tệ thật, làm mất mặt phái nam quá”, M.C bình luận.

“Nếu em gái đó quyết tâm ăn hết 10 cái, thì hoàn cảnh em ý khó khăn thật đấy các chàng trai à. Biết là trả tiền đấy, nhưng thật quá đáng lắm, các thanh niên đừng nghĩ đồng tiền là tất cả”, một người chỉ trích.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc trên xảy ra tại Cần Thơ. Hiện thanh niên quay clip đã khóa trang cá nhân. Dù vậy, đây vẫn là chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

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